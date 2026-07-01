Бензиновый кризис захлестнул РФ: на АЗС - лимиты и рекордные цены, что говорит Путин

Пытаясь восполнить дефицит, Россия переплачивает за белорусский бензин и впервые в истории начала его экспорт.

https://glavred.info/analytics/benzinovyy-krizis-nakryl-rf-na-azs-limity-i-rekordnye-ceny-chto-govorit-putin-10777220.html Ссылка скопирована

Топливный коллапс в РФ / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

Какие ограничения на продажу бензина уже введены в РФ

Из каких стран РФ планирует или уже импортирует топливо

Насколько масштабен топливный кризис в разных регионах России

Российский президент Владимир Путин на днях впервые публично признал наличие проблем с обеспечением страны автомобильным топливом на фоне ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре и нефтебазам. В ряде регионов введено нормирование продажи бензина, на АЗС образуются длинные очереди, а цены достигли рекордных показателей.

Главред узнал, что происходит в РФ во время топливного кризиса, каковы цены на АЗС и откуда Кремль планирует брать топливо.

видео дня

Ограничения на российских АЗС

Российское издание РБК сообщило, что на автозаправочных станциях сетей "Газпромнефть" и "Лукойл" в Москве и Московской области начали действовать ограничения на продажу топлива одному клиенту. Согласно обнародованной информации, на городских АЗС "Газпромнефть" одному покупателю разрешается за одну заправку приобрести не более 30 литров бензина или до 60 литров дизельного топлива. Отдельно отмечается, что отпуск топлива в канистры на таких станциях полностью запрещен.

На трассовых заправках этой же сети действуют несколько иные правила. Там клиент может приобрести до 30 литров бензина или до 200 литров дизельного топлива за одну заправку. В то же время на отдельных АЗС в пределах Москвы также действует ограничение в 30 литров бензина на одного клиента.

Подобные меры введены и на станциях "Лукойла". По крайней мере на трех АЗС в Москве установлены лимиты на продажу топлива: на одной заправке - до 30 литров на клиента, на двух других - не более 20 литров. Как и в случае с "Газпромнефтью", продажа топлива в канистры там также не осуществляется.

Удары Украины по нефтяной инфраструктуре РФ

С начала 2026 года Украина нанесла по российской нефтяной инфраструктуре более 20 ударов, в частности по нефтеперерабатывающим заводам, экспортным терминалам и трубопроводам. По оценкам The Washington Post, это уже обошлось России в более чем 7 млрд долларов.

Наибольшие потери РФ понесла после серии атак в конце марта и в начале апреля. Под удары попали крупные нефтяные терминалы в Усть-Луге, Приморске на Балтийском море и Новороссийске на Черном море. Из-за многонедельного закрытия портовых объектов и временного сокращения экспорта Россия потеряла около 2,2 млрд долларов доходов.

Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Руководитель Центра энергетических и климатических исследований Киевской школы экономики Борис Додонов отметил, что недавние удары по российским НПЗ еще больше увеличат сумму убытков. По его словам, атака на завод "Роснефти" в Туапсе привела к настолько масштабным разрушениям, что предприятие, возможно, придется фактически строить заново. Потенциальная стоимость восстановления такого НПЗ может достичь 5 млрд долларов.

В то же время Додонов подчеркнул, что, несмотря на рост потерь, доходы России от экспорта нефти временно увеличились из-за скачка мировых цен, вызванного войной с Ираном. В марте нефтяные доходы РФ, по его оценкам, составили 19 млрд долларов против 9,8 млрд в феврале.

В России подорожал белорусский бензин

На фоне обострения топливного кризиса в России резко выросли цены на бензин, поставляемый из Беларуси. Речь идет прежде всего об АИ-92, который на биржевых торгах существенно подорожал.

По данным издания The Moscow Times, за неделю тонна белорусского бензина подорожала примерно на 6% и достигла 127 тыс. рублей. При этом с начала мая цена выросла почти в 1,8 раза.

С 1 по 26 июня объемы продаж белорусского бензина на бирже составили около 79,4 тыс. тонн, тогда как год назад такие поставки были минимальными.

Смотрите видео о панике россиян из-за очередей на заправках и дефицита топлива:

Россияне жалуются на ситуацию с топливом / Фото: скриншот

Два белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский и Новополоцкий - теоретически могут частично обеспечивать топливом отдельные регионы России, в частности Московский, однако их мощности ограничены. Также подчеркивается, что логистика поставок из Беларуси работает быстрее и стабильнее, чем внутренние российские биржевые механизмы.

На Петербургской бирже цены также продолжают расти. В частности:

бензин АИ-92 подорожал до 70,71 тыс. руб./тонна,

АИ-95 - до 75,12 тыс. руб./тонна.

Аналитики связывают ситуацию с топливным дефицитом, возникшим после сокращения производства нефтепродуктов в РФ. По их оценкам, выпуск бензина снизился примерно на 25%, тогда как летнее потребление превышает 110 тыс. тонн в сутки.

Откуда Россия планирует закупать топливо

На фоне проблем с топливом правительство РФ вынуждено искать дополнительные источники импорта. Помимо Беларуси, Россия рассматривает возможность закупок бензина в Азербайджане, странах Центральной Азии, Индии и Турции. В то же время свободных объемов на мировом рынке мало, а санкционные ограничения затрудняют логистику и расчеты.

Также Reuters сообщало, что Москва ведет переговоры с Казахстаном о поставках около 50 тыс. тонн бензина АИ-92.

"В июне Москва разрешила нефтеперерабатывающим заводам производить бензин и дизельное топливо для внутреннего рынка с более низкими показателями качества. Россия также планирует импортировать бензин морским транспортом, что подчеркивает серьезность этих перебоев", - говорится в публикации.

В новой публикации издание сообщило, что Россия впервые начала морской импорт бензина из Индии, пытаясь преодолеть дефицит топлива, возникший после ударов украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре.

По данным собеседников агентства, в Россию уже отправились не менее 60 тыс. тонн бензина. Другой источник уточнил, что были отправлены два танкера с партиями по 30–40 тыс. тонн каждый.

В то же время Россия планирует импортировать около 400 тыс. тонн бензина ежемесячно из разных стран, в частности из Беларуси, которая уже значительно увеличила поставки топлива на российский рынок.

По данным Reuters, Беларусь также почти втрое увеличила железнодорожные поставки бензина в Россию - до более чем 70 тыс. тонн в первой половине июня по сравнению с аналогичным периодом мая. Кроме того, российский парламент одобрил изменения в налоговом законодательстве, предусматривающие субсидии на импорт бензина для смягчения топливного кризиса.

Насколько серьезен топливный кризис в России

Топливный кризис в России продолжает обостряться. Социальные сети, местные СМИ и даже представители региональных властей сообщают о дефиците бензина, очередях на автозаправках и введении ограничений на продажу топлива.

Так, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после проверки АЗС заявил, что на большинстве заправок образовались очереди от двух до восьми автомобилей на одну колонку. По его словам, на независимых АЗС бензин либо вообще отсутствует, либо стоит на 15–40 % дороже, чем на сетевых заправках.

Очереди на автозаправочных станциях уже стали привычным явлением во многих регионах России. Дефицит бензина и дизельного топлива также начал сказываться на работе отдельных сфер. В ряде регионов возникли проблемы с функционированием общественного транспорта, вывозом бытовых отходов, а также обеспечением топливом сельскохозяйственной техники.

Россия засекречивает цены на бензин

Российские власти перестанут публиковать официальную статистику по потребительским ценам на бензин и дизельное топливо. Соответствующие изменения правительство РФ внесло в федеральный план статистических работ, сообщает The Bell.

Речь идет об отмене публикации бюллетеня "Информация о потребительских ценах на нефтепродукты", который содержал данные о стоимости различных марок топлива в регионах страны и на около 1800 автозаправках в 280 городах. Как отмечает издание, после этого исчезнет возможность отслеживать реальную динамику топливной инфляции и проверять изменения цен на бензин и дизельное топливо.

По последним опубликованным данным Росстата, с 16 по 22 июня бензин в России подорожал на 3%, а дизельное топливо - на 2,7% на фоне дефицита топлива.

По информации Bloomberg, это стало самым значительным недельным ростом цен как минимум за последние 20 лет. Наиболее ощутимо бензин подорожал в Дагестане (+16,5%) и Чечне (+15,2%).

Цены на бензин в Ялте - видео:

Цены на бензин в Ялте / Фото: скриншот

Как Путин комментирует топливный кризис

Российский лидер Владимир Путин заявил, что последствия украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам РФ вызвали определенный дефицит топлива, однако назвал ситуацию "некритической". В то же время он признал необходимость усиления защиты энергетической инфраструктуры и наращивания производства систем ПВО.

По словам Путина, удары по критически важным объектам создают "очевидные проблемы", и сейчас в стране наблюдается дефицит топлива, однако он не является критическим.

Он подчеркнул, что одна из ключевых задач - быстрое увеличение производства средств противовоздушной обороны для защиты НПЗ, нефтебаз и другой критической инфраструктуры. Также, по его словам, необходимо наладить работу систем, отражающих атаки беспилотников, и ускорить ремонт поврежденных объектов.

Отдельно Путин заявил о необходимости "скоординировать работу всех структур", задействованных в защите объектов от дронов и ракет. В то же время российский лидер утверждает, что все поврежденные объекты якобы быстро восстанавливаются, а экономическая система страны работает "стабильно и с большим запасом прочности".

Он также заверил, что временно оккупированный Крым обеспечен топливом как минимум на несколько дней, а поставки будут увеличены как по суше, так и по морю.

Кроме того, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко признала сложную ситуацию с топливом в России. В то же время она обратилась к гражданам, вынужденным часами стоять в очередях за бензином, с призывом "не охать и не ахать, а вместе искать решение".

Смотрите видео с циничным заявлением Матвиенко:

Матвиенко прокомментировала ситуацию с бензином / Фото: скриншот

Зачем РФ атакует украинские АЗС

Отметим, что в ночь с 30 июня на 1 июля в Днепропетровской области в результате атаки были поражены пять автозаправочных станций. На одной из них погибла женщина, ещё трое человек получили ранения, сообщили в компании WOG и в областной военной администрации.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ("Флеш") в своем Telegram-канале рассказал, что Россия активизировала удары по автозаправочным станциям в прифронтовых регионах Украины, однако это не приведет к нехватке топлива для населения.

По его словам, после успешных украинских ударов по российской логистике оккупанты начали целенаправленно атаковать гражданскую топливную инфраструктуру. Для этого они используют ударные беспилотники различных типов, в частности "Шахеды", а также дроны крылатого и роторного типа.

Бескрестнов отмечает, что под обстрелы попадают АЗС в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. В то же время он подчеркивает, что эти объекты не задействованы в военном обеспечении, а потому такие атаки не имеют стратегического значения.

"Останутся ли жители без бензина? Конечно, нет. Ведь мы, украинцы, найдем способы, как организовать логистику, распределение и продажу топлива, а также заправляться", - подчеркнул "Флеш".

Где зафиксированы перебои с бензином

Топливный кризис в России продолжает стремительно распространяться на новые регионы. На фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре перебои с бензином и дизельным топливом, по данным BBC, уже затронули почти 80 регионов РФ, а также временно оккупированные Крым и Севастополь.

В ряде регионов власти вынуждены вводить ограничения на продажу топлива. Среди последних - Башкирия, Якутия и Республика Алтай. В Забайкальском крае и Иркутской области введен режим повышенной готовности из-за проблем с поставками.

Проблемы с топливом особенно ощутимы в отдаленных регионах, в частности на Дальнем Востоке, где поставки зависят от ограниченного количества нефтеперерабатывающих заводов. В некоторых городах работают лишь отдельные сетевые АЗС, что приводит к еще большим очередям.

Власти регионов объясняют ситуацию сезонным ростом спроса, потребностями аграрного сектора и логистическими сложностями. В то же время атаки украинских дронов на НПЗ в публичных заявлениях часто не упоминаются или упоминаются косвенно.

Как украинские удары влияют на ход войны

Военный эксперт, полковник запаса Генштаба ВСУ Олег Жданов в интервью "Главред" рассказал, что в общей картине войны заметны признаки возможного перелома. Жданов отметил, что ключевым фактором остается экономическое истощение России.

Он утверждает, что удары по российской инфраструктуре и проблемы с топливом свидетельствуют о растущей нагрузке на экономику РФ, которая обеспечивает войну.

"Россия никак не может нас догнать, хотя наша экономика и не была особенно развитой. Однако мы очень быстро переориентировались на систему логистики "на колесах". Ведь тех самых нефтебаз в Украине сейчас нет, ни одной, но все наши заправки полны топлива. В этом наше преимущество. На сегодняшний день мы сократили производство бензина в РФ на 25%, заправки там пусты, а без топлива никуда", - пояснил Жданов.

Отдельно он подчеркнул, что внутри российской власти могут усиливаться противоречия по поводу продолжения войны, а ключевым фактором завершения конфликта назвал политические процессы в Кремле. По его мнению, Украина и ее партнеры должны и в дальнейшем усиливать давление, чтобы создать условия, при которых в российской элите усилится понимание бесперспективности войны.

Читайте также:

О личности: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред