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Как помыть собаку без страха, криков и стресса - раскрыт простой секрет

Юрий Берендий
4 июля 2026, 19:04
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Избавиться от страха перед купанием помогают зооэксперты Animal Wised с помощью простых практических приемов.
Как помыть собаку без страха, криков и стресса — раскрыт простой секрет
Страх купания у собак - простой секрет, который помогает справиться с привычной паникой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Как помыть собаку без стресса
  • Почему собака боится купаться

Купание для многих собак превращается в настоящее испытание - животное дрожит, убегает или прячется под кровать ещё до того, как услышит звук воды. Проблема редко заключается в самой воде, а кроется в том, как организован весь процесс. Зооэксперты проекта Animal Wised в видео на YouTube рассказали о простых изменениях, которые помогают сделать купание спокойным и даже укрепляют доверие между собакой и владельцем.

Главред выяснил, как успокоить собаку перед купанием.

видео дня

Как правильно купать собаку.

Самая распространенная ошибка владельцев - начинать водные процедуры уже тогда, когда животное находится в состоянии тревоги. В таком состоянии реакция на любой раздражитель усиливается в разы, поэтому позаботиться о комфорте стоит еще до первого контакта с водой.Одним из главных факторов, влияющих на эмоциональное состояние животного, зооэксперты называют то, насколько устойчивую опору оно чувствует в ванне.

"Для нервной собаки скользкая ванна - это как стоять на льду. Это само по себе может вызвать панику. Когда собаки чувствуют уверенность под лапами, их реакция на стресс сразу же ослабевает", - отмечают специалисты Animal Wised.

Чтобы этого избежать, советуют класть на дно ванны резиновый коврик или толстое мокрое полотенце, а также заранее готовить шампунь, полотенца, лакомства и емкость для воды, чтобы процесс проходил без пауз и неожиданностей.

Смотрите видео о том, как успокоить собаку в ванне:

Коврик для лизания как способ снять стресс у собаки

Особого внимания, по словам экспертов, заслуживает психологическая составляющая купания. Чтобы изменить эмоциональное восприятие воды, в проекте предлагают использовать простой инструмент - силиконовый коврик для лизания с лакомствами, закрепленный на стенке ванны на уровне носа животного.

"Пока собака сосредоточена на облизывании, её мозг переключается с восприятия опасности на восприятие вознаграждения. Она по-прежнему осознаёт, что находится в ванне, но это уже не кажется ей главным событием. Со временем это может полностью перепрограммировать её реакцию, чтобы время купания ассоциировалось с чем-то приятным", - объясняют в Animal Wised.

Как правильно обливать собаку водой во время купания

Не менее важно, каким образом подается вода на животное. По словам зооэкспертов, именно этот нюанс определяет, насколько спокойно собака будет вести себя во время купания.

"Многие собаки не боятся воды. Они боятся того, как её подают. Громкий душ или внезапная струя могут быть слишком интенсивными", - отмечают зооэксперты проекта.

Поэтому они советуют использовать мягкий ручной распылитель на низком давлении или обычную чашку, поливать животное, начиная с лап и двигаясь вверх, поддерживать воду теплой и никогда не направлять струю прямо в морду.

Стресс, по словам специалистов, не исчезает сразу после окончания купания - активное поведение животного сразу после водных процедур часто является способом сбросить накопившееся напряжение. Поэтому рекомендуют отказаться от энергичного растирания полотенцем и сушить собаку, осторожно промокая шерсть тканью из микрофибры, а если используется фен - держать его на холодном или низком режиме, постоянно перемещая поток воздуха.

"Если ваша собака переживает, вполне нормально остановиться и попробовать ещё раз на следующий день. Прогресс строится на положительных впечатлениях, а не на принуждении", - резюмируют в Animal Wised.

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Об источнике: Animal Wised

Animal Wised - это просветительская инициатива, основанная в 2015 году с целью информирования пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, увлеченные животными во всех их проявлениях. Цель Animal Wised - создать ресурс, где пользователи могут изучать различные аспекты животного мира. В то же время отмечается, что информация, предоставляемая специалистами Animal Wised, носит исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

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