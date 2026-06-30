Не только жир: что категорически нельзя сливаться в раковину и унитаз

Вы узнаете:
- Почему нельзя выливать соусы, жир и масло в кухонную раковину
- Какие продукты категорически не стоит сливаться в канализацию
- Какие отходы нельзя смывать в унитаз
Люди часто без колебаний выливают остатки соусов, масла или жира в кухонную раковину, не подозревая, что такая привычка может обернуться серьёзными проблемами с канализацией. Именно эти продукты часто становятся причиной засорения труб, устранение которого может обойтись в кругленькую сумму.
Главред выяснил, почему не стоит выливать соусы в раковину, какие еще отходы опасны для канализации и как правильно их утилизировать.
Почему нельзя выливать соусы и масло в раковину
Как пишет Daily Express, специалисты британской водоснабжающей компании Severn Trent отмечают, что жиры, масла и остатки соусов являются одними из главных причин образования засоров в канализационных трубах.
Попадая в канализацию, они оседают на внутренних стенках труб, постепенно накапливаются и задерживают другой мусор. Впоследствии это может привести к полной блокировке стока, неприятному запаху или даже подтоплению помещения.
Эксперты рекомендуют не сливать остатки соусов и кулинарных жиров в раковину, а собирать их в отдельную ёмкость или сразу выбрасывать в мусорное ведро.
Какие продукты нельзя сливаться в канализацию
Помимо жиров и соусов, проблемы для канализации могут создавать:
- остатки еды;
- кофейная гуща;
- использованное растительное масло;
- жир после приготовления мяса.
Даже небольшое количество таких отходов со временем скапливается в трубах и может привести к серьезным засорам.
Как правильно мыть посуду, чтобы не забивать трубы
Специалисты советуют перед мытьем соскребать остатки еды с тарелок, кастрюль и сковородок. Жир следует вытереть бумажным полотенцем перед тем, как мыть посуду.
Также стоит использовать ситечко в сливе кухонной раковины для сбора остатков пищи. Использованное масло, жир, соусы и кофейную гущу лучше выбрасывать в мусорное ведро. Такие простые привычки помогут сохранить трубы чистыми и избежать дорогостоящего ремонта.
Что нельзя смывать в туалет
Отдельно эксперты подчеркивают, что все отходы, не предназначенные для унитаза, необходимо утилизировать через мусорный бак. В частности, нельзя смывать влажные салфетки, гигиенические прокладки, тампоны, подгузники, ватные палочки, зубную нить, пакеты для колостомы, средства гигиены при недержании. Даже салфетки с пометкой "можно смывать" специалисты советуют выбрасывать в мусорное ведро.
Почему влажные салфетки представляют проблему
По данным правительства Великобритании, влажные салфетки, содержащие пластик, стали одним из источников загрязнения окружающей среды. Попадая в канализацию, они могут распадаться на микропластик, который загрязняет водоемы и попадает в пищевую цепь.
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Об источнике: Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, которая является дочерней компанией холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.
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