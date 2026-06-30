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Не только жир: что категорически нельзя сливаться в раковину и унитаз

Руслана Заклинская
30 июня 2026, 20:40
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Привычка выливать остатки кулинарного жира и соусов в раковину - самый прямой путь к засорению труб.
Не только жир: что категорически нельзя сливаться в раковину и унитаз
Почему остатки соуса и масла никогда нельзя выливать в раковину / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Почему нельзя выливать соусы, жир и масло в кухонную раковину
  • Какие продукты категорически не стоит сливаться в канализацию
  • Какие отходы нельзя смывать в унитаз

Люди часто без колебаний выливают остатки соусов, масла или жира в кухонную раковину, не подозревая, что такая привычка может обернуться серьёзными проблемами с канализацией. Именно эти продукты часто становятся причиной засорения труб, устранение которого может обойтись в кругленькую сумму.

Главред выяснил, почему не стоит выливать соусы в раковину, какие еще отходы опасны для канализации и как правильно их утилизировать.

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Почему нельзя выливать соусы и масло в раковину

Как пишет Daily Express, специалисты британской водоснабжающей компании Severn Trent отмечают, что жиры, масла и остатки соусов являются одними из главных причин образования засоров в канализационных трубах.

Попадая в канализацию, они оседают на внутренних стенках труб, постепенно накапливаются и задерживают другой мусор. Впоследствии это может привести к полной блокировке стока, неприятному запаху или даже подтоплению помещения.

Эксперты рекомендуют не сливать остатки соусов и кулинарных жиров в раковину, а собирать их в отдельную ёмкость или сразу выбрасывать в мусорное ведро.

Какие продукты нельзя сливаться в канализацию

Помимо жиров и соусов, проблемы для канализации могут создавать:

  • остатки еды;
  • кофейная гуща;
  • использованное растительное масло;
  • жир после приготовления мяса.

Даже небольшое количество таких отходов со временем скапливается в трубах и может привести к серьезным засорам.

Как прочистить кухонную раковину
Как прочистить кухонную раковину / Инфографика: Главред

Как правильно мыть посуду, чтобы не забивать трубы

Специалисты советуют перед мытьем соскребать остатки еды с тарелок, кастрюль и сковородок. Жир следует вытереть бумажным полотенцем перед тем, как мыть посуду.

Также стоит использовать ситечко в сливе кухонной раковины для сбора остатков пищи. Использованное масло, жир, соусы и кофейную гущу лучше выбрасывать в мусорное ведро. Такие простые привычки помогут сохранить трубы чистыми и избежать дорогостоящего ремонта.

Что нельзя смывать в туалет

Отдельно эксперты подчеркивают, что все отходы, не предназначенные для унитаза, необходимо утилизировать через мусорный бак. В частности, нельзя смывать влажные салфетки, гигиенические прокладки, тампоны, подгузники, ватные палочки, зубную нить, пакеты для колостомы, средства гигиены при недержании. Даже салфетки с пометкой "можно смывать" специалисты советуют выбрасывать в мусорное ведро.

Почему влажные салфетки представляют проблему

По данным правительства Великобритании, влажные салфетки, содержащие пластик, стали одним из источников загрязнения окружающей среды. Попадая в канализацию, они могут распадаться на микропластик, который загрязняет водоемы и попадает в пищевую цепь.

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Об источнике: Daily Express

Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, которая является дочерней компанией холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.

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