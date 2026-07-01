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Почему кот "закапывает" миску после еды: странная привычка имеет неожиданное объяснение

Юрий Берендий
1 июля 2026, 03:05
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Почему кошка пытается закопать еду после кормления - эксперт по поведению кошек рассказал, что означает такая привычка и какие инстинкты за ней стоят.
Почему кот
Кошка закапывает еду после еды - что означает такое странное поведение животного / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему кот закапывает миску после еды
  • Почему кот царапает землю возле миски
  • Почему кот зарывает корм

Многие владельцы кошек замечают необычное поведение после кормления: животное начинает царапать пол возле миски, как будто пытается что-то закопать. Такое поведение может выглядеть странно или даже забавно, однако у него есть естественное объяснение. Эксперт по поведению кошек, автор YouTube-канала "Jackson Galaxy", объяснил, что такая привычка связана с инстинктами животного, которые сохранились даже в домашних условиях.

Главред выяснил, почему кот царапает пол после еды.

видео дня

Почему кот царапает пол возле миски после еды

"Одно из возможных объяснений - он зарывает свою пищу. Для кота это вполне инстинктивное желание - спрятать место, где находится его добыча или еда", - пояснил эксперт по поведению кошек.

В природе такое поведение помогало животным скрывать следы пищи от других хищников или конкурентов. Домашняя кошка может повторять это поведение даже тогда, когда ей ничего не угрожает.

Почему кошка пытается спрятать остатки еды

Если в миске остается корм или кусочки еды, кот может воспринимать это как то, что нужно убрать или оставить на потом. Сам процесс царапания напоминает закапывание добычи.

"И если он хочет оставить немного на потом, то именно так он и поступает - царапая землю вокруг миски. Затем, когда он сделает это достаточное количество раз, он обнюхивает этот участок", - рассказал специалист.

Смотрите видео о том, почему кот копает возле миски с едой:

Кроме того, во время такого движения кот оставляет свой запах, ведь в подушечках его лап есть специальные железы.

Как кошачьи лапы помогают оставлять запах

Поведение после еды связано не только с механическим движением лап. Кот также использует запаховые сигналы, чтобы пометить территорию и изменить запах вокруг еды.

"Что он делает? Ну, когда он роет, он оставляет там свой запах, потому что в его маленьких подушечках есть пахучие железы, и этот запах заменит запах еды. Поэтому он мог бросить туда, скажем, маленький кусочек еды. Теперь он зарывает его. Затем он думает: "У меня получилось". И уходит", - отметил эксперт.

Таким образом, животное как бы маскирует место, где была еда, и убирает её запах.

Почему кот возвращается к миске и снова "закапывает" еду

Некоторые кошки могут повторять этот процесс несколько раз: отойти от миски, вернуться, съесть несколько крошек и снова начать царапать пол.

"Он возвращается к миске. Съедает несколько крошек с пола. Потом снова - засыпает, засыпает, засыпает. И снова, я думаю, это скорее для того, чтобы он устранил запах еды с земли, чтобы, знаете, было безопасно. Опять же, это что-то инстинктивное", - пояснил специалист.

По словам эксперта, это не означает, что кот обязательно пытается накопить еду или что ему не хватает корма.

Почему кот зарывает то, что ему не нравится

Подобное поведение можно наблюдать не только после еды. Некоторые кошки начинают царапать поверхность возле предметов или еды, которые им неприятны.

"Вы также можете заметить это, когда вашей кошке что-то очень не нравится. Не знаю, с чем это связано, но уверен, что вы это видели. Ваша кошка что-то очень ненавидит. Она просто пытается это закопать", - рассказал эксперт.

В такой ситуации животное может инстинктивно пытаться избавиться от неприятного запаха или того, что его раздражает.

"Поэтому в этом смысле, думаю, она просто думает: "Это прогоркло. Я от него избавлюсь". Я бы сказал, это как смыть это в унитаз", - добавил специалист.

Как отучить кота закапывать миску после еды

Если такая привычка мешает владельцу или кот постоянно разбрасывает корм вокруг миски, проблему можно решить, изменив режим кормления.

Эксперт объяснил, что чаще всего такое поведение возникает из-за остатков еды.

"Способ предотвратить это - не кормить его так много, потому что когда мы говорим о том, что он зарывает, хранит или пытается убрать следы, это потому, что в миске еще осталась еда", - пояснил эксперт.

То есть, если кот будет съедать порцию сразу, потребность "прятать" остатки может уменьшиться.

"Поэтому, если он съест всё за один раз, ему будет меньше чего разгребать", - подытожил специалист.

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Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал Jackson Galaxy

YouTube-канал Jackson Galaxy - это англоязычный образовательно-развлекательный канал о кошках, их поведении, уходе и взаимодействии с людьми, который ведет американский специалист по поведению кошек.

Основная тематика канала - поведение кошек, воспитание, адаптация животных в новом доме, проблемы агрессии, стресса, конфликтов между кошками, приучение к лотку, игры и создание комфортной среды для домашних животных. В видео Джексон Гэлакси объясняет причины поведения кошек и даёт практические советы владельцам.

Автор канала известен под псевдонимом "Cat Daddy". Он приобрел популярность как ведущий телешоу "My Cat From Hell", где помогал владельцам решать проблемы с поведением кошек. К работе с животными он пришёл благодаря работе в приюте, после чего посвятил свою карьеру изучению поведения кошек и популяризации ответственного отношения к ним.

Контент канала сочетает в себе образовательные видео, разбор реальных ситуаций, советы по уходу за кошками, обзоры товаров для животных и материалы о спасении и поддержке кошек из приютов. Отдельное направление - концепция "Cat Mojo", которую Джексон Гэлакси использует для объяснения природных инстинктов кошек и способов сделать их жизнь более комфортной.

Канал был создан в 2009 году и со временем стал одним из самых известных YouTube-проектов о кошках. По состоянию на 2026 год у него около 2,6 миллиона подписчиков и сотни миллионов просмотров, что делает его одним из крупнейших англоязычных каналов по уходу за домашними животными.

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