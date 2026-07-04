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Даже после перемирия: военный назвал сроки нового вторжения РФ

Мария Николишин
4 июля 2026, 18:56
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Военный говорит, что украинцам следует готовиться к новой фазе войны.
Даже после перемирия: военный назвал сроки нового вторжения РФ
Означает ли перемирие окончание войны / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ключевые тезисы:

  • Перерыв в войне не будет означать ее окончания
  • Перемирие может стать подготовкой РФ к новой атаке
  • Украина должна быть готова к новому этапу войны

Начальник штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й ОМБр "Холодный Яр" Антон Дзюбенко в интервью Главреду заявил, что многие украинцы начали думать, что пауза означает окончание войны, но это не так.

По его мнению, прекращение боевых действий будет, вероятно, лишь отсрочкой новой российской военной кампании против Украины.

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Он также напомнил, что украинцы уже жили в состоянии замороженного конфликта и прекращения огня.

"На сто процентов: пауза - это не конец войны. Мы с 2014 года жили в состоянии замороженного конфликта и прекращения огня. Затем наступил 2022 год и началось полномасштабное вторжение, что привело к появлению линии фронта длиной более тысячи километров", - подчеркнул Дзюбенко.

По его словам, даже если на политическом уровне будет согласовано перемирие, украинцам в тот же день всей страной придется готовиться к новой фазе войны.

"Не знаю, в какие сроки - через неделю, месяц, год или несколько, но россияне снова начнут войну и будут пытаться оккупировать наши территории", - подытожил начальник штаба батальона беспилотных систем.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Путин рассматривает три сценария развития войны

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявлял, что российский диктатор Владимир Путин сейчас колеблется между окончанием войны, объявлением новой мобилизации или попыткой втянуть НАТО в прямое противостояние через воздушные удары.

По его словам, внутри России часть элит выступает за прекращение огня и начало переговорного процесса, но их влияние значительно меньше, чем у сторонников продолжения боевых действий и затягивания времени.

"Российским элитам, возможно, придется решать вопрос с Путиным, чтобы положить конец этому военному безумию, которое пока не хочет прекратить провозглашенный российский лидер", - убежден он.

ЦПД
ЦПД / Инфографика: Главред

Война - последние новости

Как сообщал Главред, Россия может приступить к новому этапу пополнения своих войск, однако, скорее всего, не будет повторять сценарий масштабной мобилизации. Кремль будет пытаться найти баланс между потребностями фронта и риском роста недовольства внутри страны.

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявлял, что война в Украине, вероятно, вступила в решающую фазу, поэтому союзникам Киева важно максимально эффективно использовать этот период для усиления поддержки страны.

В то же время министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что Украина получила "окно возможностей" для усиления давления на страну-агрессора Россию и стремится использовать его максимально эффективно.

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О персоне: Антон Дзюбенко

Антон Дзюбенко - украинский военнослужащий, начальник штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Он участвует в планировании и координации боевой деятельности подразделения БПЛА, выполняющего разведывательные и ударные задачи на одном из самых сложных направлений российско-украинской войны.

Антон Дзюбенко также участвует в разработке системы подготовки операторов БПЛА и наборе персонала в своё подразделение.

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