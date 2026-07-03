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Путин может пойти на новый шаг в войне против Украины: военный предупредил об угрозе

Юрий Берендий
3 июля 2026, 04:02
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Кремль может прибегнуть к точечному пополнению армии вместо призыва. Военный объяснил, почему РФ выбирает такой сценарий и на что он рассчитан.
Путин может пойти на новый шаг в войне против Украины: военный предупредил об угрозе
Военный оценил угрозу объявления мобилизации в РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГУР МО

Что сказал Антон Дзюбенко:

  • Россия вряд ли будет проводить масштабную массовую мобилизацию
  • Кремль опасается усиления тревожных настроений в обществе
  • Пополнение армии РФ будет точечным, под текущие нужды фронта

Россия может приступить к новому этапу пополнения своих войск, однако, скорее всего, не будет повторять сценарий масштабной мобилизации. Кремль будет пытаться найти баланс между потребностями фронта и риском роста недовольства внутри страны. Об этом сообщил начальник штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Антон Дзюбенко в интервью изданию "Главред".

"Я думаю, что мобилизация будет частичной. Вряд ли Кремлю нужна массовая мобилизация, которая может усилить недовольство в обществе. Ведь враг уже использовал довольно значительный ресурс, заключая контракты за деньги с заключёнными. Тогда ряды их армии пополнили, условно говоря, не самые лучшие представители Российской Федерации. Поэтому в такой ситуации россияне понимают, что существует риск мобилизации всех", - отметил военный.

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По словам военного, дальнейшие решения Кремля будут определяться прежде всего оперативными потребностями на поле боя.

"По крайней мере на этом этапе войны российская мобилизация, скорее всего, будет не массовой, а точечной. Чтобы удовлетворить потребности, актуальные для врага на данный момент, или реализовать текущие планы и задачи", - подчеркнул он.

Отдельно военный обратил внимание на стратегические приоритеты российского командования, от которых будут зависеть дальнейшие кадровые решения.

"Сейчас главной целью для россиян остается полный захват Донецкой и Луганской областей. Поэтому стоит ожидать мобилизации", - сказал Дзюбенко.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, советник министра обороны Сергей Бескрестнов ("Флеш") заявил, что характер войны существенно изменился и результаты уже не определяются только количеством людей. Он пояснил, что массовая мобилизация не даст преимущества из-за роста роли дронов и изменения тактики ведения боя. По его словам, штурмы с использованием техники стали редкостью, а любая бронетехника на поле боя может просуществовать недолго.

Политический аналитик Иван Преображенский отметил, что существует лишь один сценарий для запуска полномасштабной мобилизации - уверенность в скорой победе. Политолог также указал, что подготовка большого количества мобилизованных требует нескольких месяцев для обеспечения, экипировки и обучения.

Глава ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что, по оценке СНБО, новая мобилизация не изменит кардинально ситуацию на фронте. Он подчеркнул, что восполнение потерь личного состава станет главной целью возможного набора. По его словам, нынешние потери превышают темпы пополнения армии, поэтому дополнительный набор в основном будет заменять уволившихся со службы.

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О персоне: Антон Дзюбенко

Антон Дзюбенко - украинский военнослужащий, начальник штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Он участвует в планировании и координации боевой деятельности подразделения БПЛА, которое выполняет разведывательные и ударные задачи на одном из самых сложных направлений российско-украинской войны.

Антон Дзюбенко также участвует в разработке системы подготовки операторов БПЛА и наборе персонала в своё подразделение.

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