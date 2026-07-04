Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия проиграла Черное море: Зеленский сделал громкое заявление об успехах ВМС

Мария Николишин
4 июля 2026, 19:56
google news Подпишитесь
на нас в Google
Зеленский отметил, что Украина возвращает войну туда, откуда она пришла.
Россия проиграла Черное море: Зеленский сделал громкое заявление об успехах ВМС
Потери российского флота / коллаж: Главред, фото: Офис президента, t.me/ssternenko

Главное из заявления Зеленского:

  • Украина восстанавливает контроль над Черным и Азовским морями
  • Российский флот несет значительные потери в кораблях
  • ВМС Украины усиливают удары по позициям РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия проиграла Черное море. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram.

"ВМС Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны и безопасности сделали то, что многие считали невозможным. Россия проиграла Черное море", - говорится в заявлении.

видео дня

По его словам, начиная с освобождения острова Змеиный и продолжая операциями против российского флота, портов и оккупационных сил в Крыму, Украина доказывает, что Черное и Азовское моря не станут местом покоя для РФ.

"Каждый сейчас видит, что мы отобрали инициативу у России и возвращаем эту войну туда, откуда она и пришла - на российскую землю, в российское небо, к российским берегам. В родную гавань этой войны... И каждое чистое сердце в мире ждет от Украины только одного - чтобы мы победили эту российскую сволочь", - подчеркнул президент.

Схема с уничтоженными кораблями РФ

Также глава государства провел координационное совещание с командованием ВМС ВСУ по вопросам южного региона. Советник главы Минобороны Сергей Стерненко обратил внимание, что на видео попала схема с кораблями Черноморского флота РФ.

На схеме изображены основные боевые корабли, десантный и вспомогательный флот, а также степень их поражения. Так:

  • из 33 основных боевых кораблей - 4 уничтожены, 8 повреждены;
  • из 34 десантных кораблей - 15 уничтожено, 10 повреждено;
  • из 23 вспомогательных судов - 3 уничтожены, 9 повреждены.
Россия проиграла Черное море: Зеленский сделал громкое заявление об успехах ВМС
Удары по российским кораблям / фото: t.me/ssternenko

Оккупанты начинают бежать из Крыма

Военный эксперт, полковник запаса ГШ ВСУ Олег Жданов сообщил, что оккупационная армия страны-агрессора России начала частично покидать Крым. На юге полуострова уже были замечены колонны российской военной техники, движущиеся на север.

По его словам, Украине уже удалось вытеснить россиян из Крыма ударами по штабу Черноморского флота РФ, который перевели в Новороссийск, узлу связи при штабе ЧФ и органам управления флотом.

"Дело в том, что в нынешней ситуации с логистикой удерживать в Крыму большое количество личного состава и техники будет практически невозможно. Чем сильнее будет усугубляться кризис, тем больше войск Россия будет вынуждена выводить с полуострова, оставляя там лишь специальные подразделения – радиотехнические, радиолокационные и силы ПВО", – пояснил он.

Удары по кораблям РФ - что известно

Как сообщал Главред, 4 июня Силы беспилотных систем ВСУ поразили сторожевой корабль класса "Светляк" во временно оккупированном Крыму. Его назначение: контроль и защита портов и судов, создание тактического рубежа ПВО и противолодочной обороны.

3 июня первый Отдельный центр беспилотных систем Украины поразил военный корабль страны-агрессора России "Бойкий", являющийся носителем управляемого ракетного оружия.

1 июня 422-й отдельный полк беспилотных систем "Luftwaffe" дважды поразил сухогруз страны-агрессора России во временно оккупированном Бердянске.

Читайте также:

О персоне: Сергей Стерненко

Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший руководитель одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала. С 22 января 2026 года - советник министра обороны Украины Михаила Федорова по вопросам использования БПЛА на фронте российско-украинской войны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Черное море Владимир Зеленский черноморский флот РФ Сергей Стерненко новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Угроза наступления со стороны Беларуси: в ГПСУ сделали важное заявление

Угроза наступления со стороны Беларуси: в ГПСУ сделали важное заявление

20:31Украина
Россия проиграла Черное море: Зеленский сделал громкое заявление об успехах ВМС

Россия проиграла Черное море: Зеленский сделал громкое заявление об успехах ВМС

19:56Война
Предложение Зеленского о встрече с Путиным: появился ответ Кремля

Предложение Зеленского о встрече с Путиным: появился ответ Кремля

18:27Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Королеву красоты нашли под завалами с бойфрендом

Королеву красоты нашли под завалами с бойфрендом

Говорить "большое спасибо" - грубая ошибка: как правильно благодарить на украинском

Говорить "большое спасибо" - грубая ошибка: как правильно благодарить на украинском

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины около поезда за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины около поезда за 29 с

По-прежнему популярны, и не зря: 8 лайфхаков из СССР, которые действительно работают

По-прежнему популярны, и не зря: 8 лайфхаков из СССР, которые действительно работают

Китайский гороскоп на завтра, 5 июля: Петухам - соблазн, Змеям - конфликт

Китайский гороскоп на завтра, 5 июля: Петухам - соблазн, Змеям - конфликт

Последние новости

20:31

Угроза наступления со стороны Беларуси: в ГПСУ сделали важное заявление

20:23

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля: Тельцам — прибыль, Львам — новые должности

19:56

Россия проиграла Черное море: Зеленский сделал громкое заявление об успехах ВМС

19:32

Орхидеи "взорвутся" бурным цветением: простой приём, о котором мало кто знаетВидео

19:29

Женщина увидела "врата в рай", но отказалась сделать последний шаг

Кто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеонеКто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеоне
19:10

Как Путин устроил россиянам топливный кризис: Гардус о действиях Кремлямнение

19:04

Как помыть собаку без страха, криков и стресса — раскрыт простой секретВидео

18:56

Даже после перемирия: военный назвал сроки нового вторжения РФ

18:50

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 июля: Водолеям — победа, Рыбам — ожидание

Реклама
18:34

На весь год: хозяйка раскрыла "особый" рецепт вишневой наливкиВидео

18:27

Предложение Зеленского о встрече с Путиным: появился ответ Кремля

18:09

Урожай сгниет, если опоздать: верный признак того, что пора выкапывать чеснок

18:02

ПВО в одном из регионов Украины существенно усилят – что известно

17:57

Накроет ли Украину новая волна жары до +40: синоптик сказал, к чему готовиться

17:42

"Не стоит откладывать": Денисенко сделала неожиданное заявление о свадьбе

17:35

В Киеве слезы, в Монте-Карло вечеринка с россиянами: как развлекается Димопулос

17:27

Опасность, о которой мало кто знает: какая угроза от обычного пауэрбанкаВидео

17:16

Успех с 6 по 12 июля: три знака зодиака, которым повезёт

17:00

Школьная головоломка со спичками, которая заставляет взрослых хорошо подуматьВидео

16:57

Мама Верки Сердючки восхитила внучкой и красавцем-мужем на свежем фото

Реклама
16:51

Рожденные в определенные месяцы чаще других живут прошлым: в чем причина

16:40

Его выращивал каждый дед: что означает странное украинское слово "самосад"

16:29

Пехота РФ идет на штурм: начштаба Black Raven о деталях боев за Константиновку

16:10

Доллар и евро могут удивить: свежий прогноз курса до 12 июля

16:02

Не все хотят вспоминать: как украинцы спасли Польшу от уничтожения и оккупацииВидео

15:57

Лунный календарь на неделю: когда ожидать финансового успеха, а когда — ссор

15:55

Что носить вместо джинсовых шорт летом: 5 альтернатив, чтобы не страдать от жарыВидео

15:26

Лук сгниет из-за одной ошибки: как определить точное время уборки урожая

15:16

Россия готовит новые массированные удары: Сырский сделал важное заявление

15:16

Всего 1 литр под куст: чем полить огурцы, чтобы росли быстрее и дали больше урожаяВидео

15:12

Семья случайно разбогатела благодаря забытой находке на чердаке

14:54

Листья огромные, а плодов нет: копеечный раствор заставит кабачки давать завязиВидео

14:44

Ночной разгром в "Бельбеке": бойцы ГУР одним ударом уничтожили МиГ-29 и не толькоВидео

14:23

"В Польше истерика": Вятрович объяснил, что стоит за громкими заявлениями Варшавы

14:19

Началась опасная 7-балльная магнитная буря: как долго будет штормить Землю

14:13

Главная поп-звезда США Тейлор Свифт вышла замуж — детали роскошной свадьбы

14:00

Главный миф о солнечных панелях: сколько они работают на самом деле

13:42

Путин объявил об оккупации Константиновки: Зеленский бросил ему неожиданный вызов

13:36

Выигрывают в лотерею с первого раза: названы даты рождения счастливчиков

13:32

Как быстро разморозить морозилку: хитрость, о которой все молчатВидео

Реклама
13:06

Инсульт и тяжелая болезнь: умерла звезда сериала "Кармелита"

12:59

От бессонных ночей к роскошным триумфам: Таро прогноз для Рыб на июль 2026Видео

12:56

Много погибших и раненых: подробности трагедии на трассе Одесса–Николаев

12:34

Россия начала "охоту" на АЗС: грозит ли дефицит топлива и что будет с ценами

12:25

Получатся у всех: рецепт очень нежных сырников за 15 минут

12:14

Почему летом воняет стиральная машина: простой способ решить проблему

12:01

Китайский гороскоп на завтра, 5 июля: Петухам - соблазн, Змеям - конфликт

11:34

Военный потерял жену и дочь в результате удара РФ по дому в Сумах

11:27

Что посеять в разгар лета, чтобы собирать урожай до холодов: топ-9 овощей

11:01

Гендер-пати на побережье: беременная экс-"ВИА Гра" раскрыла пол ребенкаВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять