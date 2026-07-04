Россия проиграла Черное море: Зеленский сделал громкое заявление об успехах ВМС

Зеленский отметил, что Украина возвращает войну туда, откуда она пришла.

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Потери российского флота / коллаж: Главред, фото: Офис президента, t.me/ssternenko

Главное из заявления Зеленского:

Украина восстанавливает контроль над Черным и Азовским морями

Российский флот несет значительные потери в кораблях

ВМС Украины усиливают удары по позициям РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия проиграла Черное море. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram.

"ВМС Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны и безопасности сделали то, что многие считали невозможным. Россия проиграла Черное море", - говорится в заявлении. видео дня

По его словам, начиная с освобождения острова Змеиный и продолжая операциями против российского флота, портов и оккупационных сил в Крыму, Украина доказывает, что Черное и Азовское моря не станут местом покоя для РФ.

"Каждый сейчас видит, что мы отобрали инициативу у России и возвращаем эту войну туда, откуда она и пришла - на российскую землю, в российское небо, к российским берегам. В родную гавань этой войны... И каждое чистое сердце в мире ждет от Украины только одного - чтобы мы победили эту российскую сволочь", - подчеркнул президент.

Схема с уничтоженными кораблями РФ

Также глава государства провел координационное совещание с командованием ВМС ВСУ по вопросам южного региона. Советник главы Минобороны Сергей Стерненко обратил внимание, что на видео попала схема с кораблями Черноморского флота РФ.

На схеме изображены основные боевые корабли, десантный и вспомогательный флот, а также степень их поражения. Так:

из 33 основных боевых кораблей - 4 уничтожены, 8 повреждены;

из 34 десантных кораблей - 15 уничтожено, 10 повреждено;

из 23 вспомогательных судов - 3 уничтожены, 9 повреждены.

Удары по российским кораблям / фото: t.me/ssternenko

Оккупанты начинают бежать из Крыма

Военный эксперт, полковник запаса ГШ ВСУ Олег Жданов сообщил, что оккупационная армия страны-агрессора России начала частично покидать Крым. На юге полуострова уже были замечены колонны российской военной техники, движущиеся на север.

По его словам, Украине уже удалось вытеснить россиян из Крыма ударами по штабу Черноморского флота РФ, который перевели в Новороссийск, узлу связи при штабе ЧФ и органам управления флотом.

"Дело в том, что в нынешней ситуации с логистикой удерживать в Крыму большое количество личного состава и техники будет практически невозможно. Чем сильнее будет усугубляться кризис, тем больше войск Россия будет вынуждена выводить с полуострова, оставляя там лишь специальные подразделения – радиотехнические, радиолокационные и силы ПВО", – пояснил он.

Удары по кораблям РФ - что известно

Как сообщал Главред, 4 июня Силы беспилотных систем ВСУ поразили сторожевой корабль класса "Светляк" во временно оккупированном Крыму. Его назначение: контроль и защита портов и судов, создание тактического рубежа ПВО и противолодочной обороны.

3 июня первый Отдельный центр беспилотных систем Украины поразил военный корабль страны-агрессора России "Бойкий", являющийся носителем управляемого ракетного оружия.

1 июня 422-й отдельный полк беспилотных систем "Luftwaffe" дважды поразил сухогруз страны-агрессора России во временно оккупированном Бердянске.

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О персоне: Сергей Стерненко Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший руководитель одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала. С 22 января 2026 года - советник министра обороны Украины Михаила Федорова по вопросам использования БПЛА на фронте российско-украинской войны.

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