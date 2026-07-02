Потеряли сережку: что означает эта потеря украшения для личной жизни

Вы узнаете:
- К чему ведет потеря золотой, серебряной серьги или бижутерии
- Какие перемены предвещает потеря украшения по приметкам
Потеря серьги - это не только неприятность, но и древний знак. В народных приметах считается, что такое событие может предвещать серьезные изменения в жизни в зависимости от того, с какого именно уха исчезло украшение и из какого материала оно было изготовлено.
Поскольку серьги носят близко к голове и сердцу, в древности верили, что они символически связаны с эмоциями, мыслями и здоровьем человека. Подробнее о значении этой приметы - расскажет Главред.
Значение левого и правого уха
Серёжка в левом ухе
Считается хорошим знаком. Наши предки верили, что украшение с левой стороны забирает на себя весь негатив, зависть и сглаз, направленные на человека. Если сережка потерялась - значит, она отвела беду. Для одиноких девушек это также примета скорого замужества.
Серьга в правом ухе
Это предвестник перемен в личной жизни. Потеря украшения из правого уха может означать как приятную встречу с будущим избранником, так и завершение отношений, которые уже не приносили радости. Если серьга потерялась незадолго до свадьбы или свидания, это считалось предупреждением о возможных трудностях.
Из какого металла была серьга
Золотая сережка
Потерянное золотое украшение указывает на то, что свадьба или официальное оформление отношений может состояться в ближайшее время.
Серебряная серьга
Потеря серебряного украшения предвещает начало серьёзных, длительных и стабильных романтических отношений.
Бижутерия
Если потерялось обычное недорогое украшение, стоит готовиться к неожиданным и резким поворотам судьбы.
Где именно потерялась сережка и что это означает
На улице
Это символ прощания с прошлым. По приметам, серьга "уходит", когда человек эмоционально ещё не готов отпустить токсичные связи, старые обиды или ситуации, которые уже изжили себя.
Для замужней женщины
Потеря украшения может предвещать временную разлуку с мужем или, наоборот, появление нового интересного знакомства.
Для мужчины
Если серьгу теряет мужчина, это считается неблагоприятным знаком, предупреждающим о возможных финансовых потерях или неудачах в бизнесе.
Сломался замок, но серьга не потерялась
По поверьям, это свидетельствует о том, что внутренняя или энергетическая защита человека ослабла и ему нужен отдых.
Серьга упала, но её удалось подхватить
Это предвещает получение важной, хотя и не всегда приятной, новости в ближайшее время.
Что делать с оставшейся сережкой
Эксперты по народным традициям советуют не паниковать. Если потерянная сережка была подарком от человека, с которым вы давно хотели разорвать связь, это может символизировать завершение этого этапа жизни. Поблагодарите украшение мысленно за службу и защиту.
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