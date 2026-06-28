Почему понедельник считается тяжелым днем — чего нельзя делать в первый день недели

Чего нельзя делать в понедельник, чтобы не лишиться удачи и благосостояния. Приметы объясняют, почему в этот день не одалживали деньги и не начинали важных дел.

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Чего не стоит делать в понедельник? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Народные приметы о понедельнике

Какие запреты должны были принести благополучие

Понедельник издавна считался непростым днем, который, согласно народным поверьям, задает тон всей предстоящей неделе. Наши предки верили, что именно в этот день важно избегать необдуманных поступков, чтобы не навлечь на себя финансовые трудности, болезни или неудачи. Главред расскажет подробнее.

Что нельзя делать с деньгами

Больше всего запретов в понедельник касалось финансов. Считалось, что любые денежные операции лучше перенести на другие дни недели.

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Не давать деньги в долг

По приметкам, одолженные в понедельник деньги могут привести к финансовым потерям и задержкам с их возвратом.

Не возвращать долги

Предки верили, что возврат долга в этот день может привести к постоянным расходам и нехватке денег.

Почему не начинали новые дела

Понедельник также считался неблагоприятным днем для важных начинаний.

Не начинать крупные проекты

Строительство, ремонт или запуск нового дела часто переносили на другой день, чтобы избежать трудностей и неудач.

Не отправляться в дальний путь

По народным приметам, поездка, начатая в понедельник, могла оказаться сложной, со задержками и препятствиями.

Приметы о деньгах / Инфографика: Главред

Запреты для дома

Существовали и бытовые приметы, которых придерживались, чтобы не лишиться благополучия и здоровья.

Не стирать одежду

Особенно избегали стирки постельного белья, считая, что вместе с водой можно "смыть" удачу и здоровье.

Не выносить мусор

По поверьям, вместе с мусором из дома можно вынести достаток и семейное благополучие.

Не стричь волосы и ногти

Такие процедуры советовали отложить на другие дни, ведь верили, что стрижка в понедельник может негативно сказаться на здоровье и жизненной удаче.

Стоит помнить, что все эти приметы являются частью народных верований и не имеют научного подтверждения.

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