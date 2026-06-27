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Приметы 28 июня: что нельзя делать в праздник в этот день

Ангелина Подвысоцкая
27 июня 2026, 18:41
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Что можно делать 28 июня. Приметы и запреты, которые уберегут от беды и неприятностей.
приметы
Что нельзя делать 28 июня / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день много росы
  • Кому нужно помолиться в этот день
  • Почему нельзя жениться 28 июня

28 июня церковь почитает память святых мучеников и бессеребреников Кира и Иоанна. Как сообщает Главред, Кир был родом из Александрии. Он был талантливым врачом и бесплатно лечил людей. Кир проповедовал христианство и обращал болезни в средство духовного исцеления.

Иоанн был благочестивым воином из Едессы. Он услышал о Кире и решил оставить свою военную службу. Иоанн присоединился к Киру. Об этом узнал император Диоклетиан и приказал арестовать верующих. Их пытали, после чего приказали казнить.

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Что можно делать 28 июня

  • В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья и благополучия.
  • В этот день нужно приготовить блюда из крапивы. Предки верили, что она обладает целебной силой.
  • В этот день нужно сделать доброе дело. Это вернется вам сторицей.

Что нельзя делать 28 июня

1. Нельзя 28 июня ругаться и сквернословить. Это притянет лишь неприятности и отпугнет удачу.

2. Нельзя 28 июня жениться. Предки верили, что такой брак не будет счастливым.

3. Нельзя 28 июня заниматься тяжелым физическим трудом. Иначе могут быть проблемы с суставами.

Приметы 28 июня

  • Если в этот день дождь, то август будет непогожим.
  • Если в этот день душный ветер, то будет гроза.
  • Если в этот день не слышно пение соловья, то осень будет ранней.
  • Если в этот день много росы, то утром будет жара.

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