Приметы 28 июня: что нельзя делать в праздник в этот день

Что можно делать 28 июня. Приметы и запреты, которые уберегут от беды и неприятностей.

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Что нельзя делать 28 июня / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день много росы

Кому нужно помолиться в этот день

Почему нельзя жениться 28 июня

28 июня церковь почитает память святых мучеников и бессеребреников Кира и Иоанна. Как сообщает Главред, Кир был родом из Александрии. Он был талантливым врачом и бесплатно лечил людей. Кир проповедовал христианство и обращал болезни в средство духовного исцеления.

Иоанн был благочестивым воином из Едессы. Он услышал о Кире и решил оставить свою военную службу. Иоанн присоединился к Киру. Об этом узнал император Диоклетиан и приказал арестовать верующих. Их пытали, после чего приказали казнить.

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Что можно делать 28 июня

В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья и благополучия.

В этот день нужно приготовить блюда из крапивы. Предки верили, что она обладает целебной силой.

В этот день нужно сделать доброе дело. Это вернется вам сторицей.

Что нельзя делать 28 июня

1. Нельзя 28 июня ругаться и сквернословить. Это притянет лишь неприятности и отпугнет удачу.

2. Нельзя 28 июня жениться. Предки верили, что такой брак не будет счастливым.

3. Нельзя 28 июня заниматься тяжелым физическим трудом. Иначе могут быть проблемы с суставами.

Приметы 28 июня

Если в этот день дождь, то август будет непогожим.

Если в этот день душный ветер, то будет гроза.

Если в этот день не слышно пение соловья, то осень будет ранней.

Если в этот день много росы, то утром будет жара.

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