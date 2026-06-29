Что может принести в дом несчастье: приметы в праздник 30 июня

Что можно делать 30 июня. Строгие приметы, которые уберегут от потери успеха и неудач.

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Что нельзя делать 30 июня / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день много комаров

Кому нужно сделать в этот день

Что нельзя стричь 30 июня

30 июня церковь отмечает Собор 12 апостолов. Как сообщает Главред, они были избранные Христом ученики. Им была поручена особая миссия. Апостолы распространяли учение Христа.

Их объединяла общая идея - верность Христу лаже перед лицом смерти. Собор 12 апостолов является символом единства и жертвенного служения.

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Что можно делать 30 июня

В этот день нужно помолиться. У святых просили благополучия и здоровья.

В этот день нужно попросить прощение у тех, кого вы могли обидеть. День считаетсяя благоприятным для примерений.

В этот день нужно сделать доброе дело или раздать милостыню. Считается, что это обязательно вознаградится.

В этот день нужно покрасить 13 яиц в желый и приготовить из них блюда. Считается, что 12 яиц красят в честь апостолов, в одно - в честь Иисуса Христа.

Что нельзя делать 30 июня

1. Нельзя 30 июня стричь волосы и ногти. Иначе можно отрезать удачу.

2. Нельзя 30 июня работать в огороде. Предки верили, что труд не принесет результата.

3. Нельзя 30 июня ссориться и конфликтовать с родными. Это принесет в дом несчастье.

4. Нельзя 30 июня начинать новые дела. Они не увенчаются успехом.

Приметы 30 июня

Если в этот день туман, то будут периодические дожди.

Если в этот день громко поют птицы, то будет жарко.

Если в этот день дождь, то июль будет сырым.

Если в этот день много комаров, то в ближайшее время будет дождь.

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