Почему "счастье любит тишину": как страх чужой зависти сдерживает наш успех

Поговорка "Счастье любит тишину" обрела новый смысл в эпоху социальных сетей. Это правило помогает понять, почему люди боятся открыто говорить о своих достижениях.

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Почему счастье любит тишину / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Откуда происходит выражение "счастье любит тишину"

Почему психологи говорят о страхе счастья

Многие люди и сегодня стараются не рассказывать о своих успехах, счастливых отношениях или крупных покупках, руководствуясь старинным правилом: "счастье любит тишину". Психологи и историки объясняют, что эта привычка имеет глубокие исторические корни. Она сформировалась столетия назад и до сих пор влияет на поведение людей, в частности в эпоху социальных сетей — Главред расскажет об этом подробнее.

Почему наши предки скрывали своё счастье

В древности благосостояние не воспринималось как нечто стабильное. Люди понимали, что хороший урожай, достаток или семейное благополучие можно потерять из-за болезней, стихийных бедствий или других несчастий. Именно поэтому любые достижения старались не афишировать, чтобы не "наврочить" и не отпугнуть удачу.

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Отсюда происходят хорошо известные правила:

не говорить о будущем урожае, пока его не собрали;

не хвастаться деньгами или достатком;

не рассказывать о своих планах заранее. Недаром существует поговорка: "Не говори „гоп", пока не перепрыгнешь".

В те времена такое поведение было не только суеверием, но и своеобразной стратегией выживания.

Страх зависти и "сглаза"

Еще одной причиной молчания была человеческая зависть. В небольших общинах человек, слишком открыто демонстрировавший свое богатство или счастье, мог стать объектом осуждения, агрессии или отчуждения.

Вера в сглаз выполняла психологическую и социальную функцию защиты. Считалось, что если не привлекать к себе лишнего внимания, можно избежать проблем и сохранить благополучие.

Что говорит современная психология

Сегодня психологи называют такое поведение "страхом счастья". Это психологическое состояние, когда человек подсознательно преуменьшает собственные достижения или избегает радости, потому что ожидает, что за неё придётся "заплатить".

Именно поэтому многие люди:

умалчивают о своих успехах;

принижают результаты собственного труда;

живут с убеждением, что после счастливых событий обязательно произойдет что-то плохое.

Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Как это проявляется сегодня

Несмотря на изменения в мире, эта модель поведения по-прежнему широко распространена. Она мешает людям строить карьеру, заниматься самопрезентацией и открыто говорить о собственных достижениях. Многие боятся показаться самоуверенными или вызвать зависть.

Особенно заметно это в социальных сетях. Публикации об успехах, новых покупках или счастливой личной жизни нередко становятся поводом для критики или негативных комментариев. Именно поэтому многие люди, как и их предки, выбирают молчание как способ избежать осуждения.

Впрочем, психологи отмечают: страх, который когда-то помогал выживать, сегодня нередко становится внутренним барьером. Он мешает в полной мере ценить собственные достижения, развиваться и открыто радоваться жизни.

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