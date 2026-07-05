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Почему младенцам дома нельзя надевать носки - неожиданный ответ

Анна Косик
5 июля 2026, 03:14
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Специалистка объяснила, почему важно, чтобы ребенок ходил дома босиком.
ноги ребенка, носки
Педиатр рассказала о распространённом заблуждении родителей / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему дома ребенок должен быть босиком
  • В каких случаях младенцам можно надевать носки

Несмотря на то, что сейчас лето, некоторые родители надевают на младенцев носки, даже когда те находятся дома. Однако делать это нежелательно как сейчас, так и даже в зимний период.

Главред выяснил, почему. Об этом в TikTok рассказала педиатр Лариса Мартынюк. Она объяснила, почему лучше оставлять стопы ребенка голыми, чем надевать на них носки.

видео дня

"Когда ребенок дома ходит босиком, стопа постоянно получает сенсорные сигналы от различных поверхностей. Это стимулирует работу рецепторов стопы, способствует развитию баланса, координации движений и правильному формированию двигательных навыков", - отметила Мартынюк.

При этом надевать носки ребенку нужно, например, для прогулки.

Смотрите видео с объяснением педиатра:

@dr_martynuk

Не надевайте ребенку носки! Дома малышу полезно ходить босиком. ? Стопа - это мощная сенсорная зона. Когда малыш касается разных поверхностей, мозг получает сигналы и учится их обрабатывать. Что это дает? • лучший баланс и координацию • развитие сенсорной интеграции • формирование нейронных связей • правильную работу мышц стопы. Ходить босиком - это не "вредно", а важно для развития. Ходить босиком дома - да или нет? ? А как у вас? ?

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О персоне: Лариса Мартынюк

Лариса Мартынюк - педиатр, мама двоих детей. В соцсетях делится советами по уходу за детьми. В Instagram на её страницу подписаны более 3,5 тысяч пользователей.

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