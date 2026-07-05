Почему младенцам дома нельзя надевать носки — неожиданный ответ

Специалистка объяснила, почему важно, чтобы ребенок ходил дома босиком.

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Педиатр рассказала о распространённом заблуждении родителей / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему дома ребенок должен быть босиком

В каких случаях младенцам можно надевать носки

Несмотря на то, что сейчас лето, некоторые родители надевают на младенцев носки, даже когда те находятся дома. Однако делать это нежелательно как сейчас, так и даже в зимний период.

Главред выяснил, почему. Об этом в TikTok рассказала педиатр Лариса Мартынюк. Она объяснила, почему лучше оставлять стопы ребенка голыми, чем надевать на них носки.

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"Когда ребенок дома ходит босиком, стопа постоянно получает сенсорные сигналы от различных поверхностей. Это стимулирует работу рецепторов стопы, способствует развитию баланса, координации движений и правильному формированию двигательных навыков", - отметила Мартынюк.

При этом надевать носки ребенку нужно, например, для прогулки.

Смотрите видео с объяснением педиатра:

@dr_martynuk Не надевайте ребенку носки! Дома малышу полезно ходить босиком. ? Стопа - это мощная сенсорная зона. Когда малыш касается разных поверхностей, мозг получает сигналы и учится их обрабатывать. Что это дает? • лучший баланс и координацию • развитие сенсорной интеграции • формирование нейронных связей • правильную работу мышц стопы. Ходить босиком - это не "вредно", а важно для развития. Ходить босиком дома - да или нет? ? А как у вас? ? ♬ Furry Friend Frolic - Ausku Studio

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О персоне: Лариса Мартынюк Лариса Мартынюк - педиатр, мама двоих детей. В соцсетях делится советами по уходу за детьми. В Instagram на её страницу подписаны более 3,5 тысяч пользователей.

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