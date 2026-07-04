Приметы 5 июля: почему в этот день нельзя занавешивать окна на ночь

Читайте в материале:
- Какие запреты действуют 5 июля
- Какие приметы предсказывают погоду и урожай
- Кто отмечает день ангела 5 июля
5 июля православные верующие чтят преподобного Афанасия Афонского и икону Божией Матери "Экономисса". В народе этот праздник получил название Афанасиев день или Лунный день. Это время считается благоприятным для молитв о достатке и семейном благополучии. Подробнее о приметах 5 июля расскажет Главред.
Как сообщает УНИАН, по старому стилю в этот день также почитают священномученика Евсевия, епископа Самосатского.
Чего нельзя делать 5 июля
В народе верили, что несоблюдение запретов в Лунный день может навлечь бедность и неурядицы. В этот день не рекомендуется:
Лениться и бездельничать - это может перекрыть путь к благосостоянию и финансовому успеху.
Жаловаться на судьбу и грустить - считалось, что негативные мысли и слова могут надолго закрепиться в жизни.
Занавешивать окна вечером - по поверьям, лунный свет в этот день приносит в дом удачу и положительную энергию.
Без необходимости пользоваться острыми предметами - верили, что случайные порезы в этот день заживают очень долго.
Ссориться, завидовать и отказывать в помощи - церковь призывает избегать негативных эмоций и быть милосердными к другим.
Народные приметы на 5 июля о погоде и урожае
Большинство примет этого дня связаны с Луной, по которой наши предки определяли, какими будут осень и будущий урожай.
- Луна "играет", движется по небу или меняет цвет - ждите обильного урожая.
- Яркая Луна на безоблачном небе - осень будет сухой и теплой.
- Бледный или маленький лунный диск - к затяжным дождям.
- Медно-жёлтый Луна - к ухудшению погоды в ближайшие дни.
- Радуга утром предвещает дождь, а вечером - ясную погоду без осадков.
Также обращали внимание на фазу Луны. На растущую Луну просили любви и достатка, на убывающую - избавления от невзгод, а в полнолуние загадывали самые заветные желания.
Кто отмечает день ангела 5 июля
Именины 5 июля отмечают Анна и Афанасий.
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Что следует учитывать читателю
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