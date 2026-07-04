Приметы 5 июля: почему в этот день нельзя занавешивать окна на ночь

С церковным праздником 5 июля связаны важные народные запреты. Узнайте, чего не следует делать 5 июля и какие приметы связаны с Луной.

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Чего нельзя делать 5 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Какие запреты действуют 5 июля

Какие приметы предсказывают погоду и урожай

Кто отмечает день ангела 5 июля

5 июля православные верующие чтят преподобного Афанасия Афонского и икону Божией Матери "Экономисса". В народе этот праздник получил название Афанасиев день или Лунный день. Это время считается благоприятным для молитв о достатке и семейном благополучии. Подробнее о приметах 5 июля расскажет Главред.

Как сообщает УНИАН, по старому стилю в этот день также почитают священномученика Евсевия, епископа Самосатского.

видео дня

Чего нельзя делать 5 июля

В народе верили, что несоблюдение запретов в Лунный день может навлечь бедность и неурядицы. В этот день не рекомендуется:

Лениться и бездельничать - это может перекрыть путь к благосостоянию и финансовому успеху.

Жаловаться на судьбу и грустить - считалось, что негативные мысли и слова могут надолго закрепиться в жизни.

Занавешивать окна вечером - по поверьям, лунный свет в этот день приносит в дом удачу и положительную энергию.

Без необходимости пользоваться острыми предметами - верили, что случайные порезы в этот день заживают очень долго.

Ссориться, завидовать и отказывать в помощи - церковь призывает избегать негативных эмоций и быть милосердными к другим.

Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Народные приметы на 5 июля о погоде и урожае

Большинство примет этого дня связаны с Луной, по которой наши предки определяли, какими будут осень и будущий урожай.

Луна "играет", движется по небу или меняет цвет - ждите обильного урожая. Яркая Луна на безоблачном небе - осень будет сухой и теплой. Бледный или маленький лунный диск - к затяжным дождям. Медно-жёлтый Луна - к ухудшению погоды в ближайшие дни. Радуга утром предвещает дождь, а вечером - ясную погоду без осадков.

Также обращали внимание на фазу Луны. На растущую Луну просили любви и достатка, на убывающую - избавления от невзгод, а в полнолуние загадывали самые заветные желания.

Кто отмечает день ангела 5 июля

Именины 5 июля отмечают Анна и Афанасий.

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