Чего нельзя делать во вторник: распространённые ошибки, приводящие к долгам

Чего нельзя делать во вторник согласно приметам? Чего нельзя делать с деньгами, когда лучше отправляться в путь и какие действия считаются благоприятными.

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Чего нельзя делать во вторник? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Что советуют делать во вторник по приметкам

Каких финансовых действий лучше избегать

Какие цвета и камни считаются счастливыми

Вторник традиционно связывают с Марсом - планетой, которой в астрологии приписывают решительность, активность и целеустремленность. Сторонники астрологических представлений считают, что этот день хорошо подходит для новых начинаний, деловых поездок и важных знакомств. В то же время советуют быть внимательными в финансовых вопросах и сдерживать эмоции, чтобы избежать конфликтов - Главред расскажет об этом подробнее.

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Путешествия и переезд

Согласно астрологическим представлениям, вторник является благоприятным днем для поездок.

деловые командировки могут оказаться продуктивными;

переезд на новое место жительства считается удачным;

встречи с друзьями или визит в гости должны принести положительные эмоции.

Чего не рекомендуется делать с деньгами

Приметы, связанные со вторником, советуют осторожнее обращаться с финансами.

Не одалживайте деньги

Считается, что в этот день не стоит ни брать деньги в долг, ни одалживать их другим, ведь это может привести к финансовым трудностям или задержке с возвратом средств.

Как возвращать долг

Если отложить возврат долга невозможно, народные приметы советуют не передавать деньги из рук в руки, особенно после захода солнца. Купюры рекомендуется положить на стол, чтобы другой человек взял их самостоятельно.

Оплата покупок

Некоторые поверья советуют избегать крупных сумм сдачи и обмена валюты во вторник. Если есть возможность, для расчетов рекомендуют использовать банковскую карту.

Денежный талисман

Согласно народным поверьям, именно во вторник можно положить в кошелек "счастливую" монету или купюру, которую не стоит тратить. Считается, что она будет символизировать достаток.

Начало дел, отношения и здоровье

Сторонники астрологии называют вторник удачным днем для запуска новых проектов, открытия собственного дела, начала ремонта или строительства, а также крупных покупок. Также этот день считается благоприятным для новых знакомств.

В то же время существуют и определенные предостережения:

старайтесь избегать ссор и конфликтов;

не проявляйте жестокости по отношению к животным;

будьте внимательны, чтобы избежать травм.

По народной приметке, чихнуть во вторник - к скорой приезду родственников.

Приметы о деньгах / Инфографика: Главред

Какие цвета и камни считаются счастливыми

Согласно астрологическим рекомендациям, в этот день советуют отдавать предпочтение одежде красных, чёрных или малиновых оттенков. В то же время синий цвет некоторые астрологи считают менее благоприятным.

Среди металлов удачу якобы приносят железо, сталь и золото. Если говорить о камнях, то сторонники астрологии советуют обратить внимание на рубин, гранат, алмаз и гематит.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как инструкцию к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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