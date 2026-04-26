Марс "оживает" прямо на глазах: учёные ошеломили неожиданными изменениями

Свежие наблюдения выявили расширение тёмных зон вулканического пепла — их площадь выросла.

На Марсе обнаружены признаки древнего побережья

Марс продолжает изменяться даже сегодня

Наблюдения выявили расширение тёмных зон вулканического пепла

Европейский орбитальный аппарат Mars Express передал новые снимки равнины Utopia Planitia, которые показывают: Марс продолжает изменяться даже сегодня.

Этот регион, сформированный миллиарды лет назад после мощного космического удара, вероятно, когда-то был заполнен водой, пишет Space.com.

На это указывают и данные марсохода Zhurong, обнаружившего признаки древнего побережья. Часть воды, по оценкам ученых, до сих пор скрыта под поверхностью в виде льда.

Свежие наблюдения выявили расширение тёмных зон вулканического пепла — их площадь выросла по сравнению с данными миссий Viking program. Это объясняют действием ветров, которые либо переносят пыль, либо сдувают верхний слой грунта.

Также зафиксированы провалы поверхности из-за испарения подземного льда и крупные разломы коры, свидетельствующие о древней геологической активности.

В совокупности эти данные подтверждают: Марс — не статичный мир, а планета, где процессы продолжаются и сегодня.

Колонизация Марса может столкнуться с неожиданной проблемой - учёные

Идеи заселения Луны и Марса могут оказаться сложнее, чем предполагалось. Новые научные данные указывают на серьёзную проблему: в условиях микрогравитации процессы размножения работают нестабильно.

Исследования показали, что невесомость негативно влияет на подвижность сперматозоидов, а также нарушает нормальное развитие эмбрионов, что ставит под вопрос возможность полноценного воспроизводства человека вне Земли.

Об источнике: Space.com Space.com - онлайн-издание, посвященное исследованию космоса, астрономии, наблюдению за небом и развлечениям. Запущено 20 июля 1999 года. Веб-сайт предлагает прямые трансляции космических миссий, астрономических открытий и обзоры телескопов, биноклей и научно-фантастического развлекательного оборудования для наблюдения за небом.

