Марс "оживает" прямо на глазах: учёные ошеломили неожиданными изменениями

Вы узнаете:
- Марс продолжает изменяться даже сегодня
- Наблюдения выявили расширение тёмных зон вулканического пепла
Европейский орбитальный аппарат Mars Express передал новые снимки равнины Utopia Planitia, которые показывают: Марс продолжает изменяться даже сегодня.
Этот регион, сформированный миллиарды лет назад после мощного космического удара, вероятно, когда-то был заполнен водой, пишет Space.com.
На это указывают и данные марсохода Zhurong, обнаружившего признаки древнего побережья. Часть воды, по оценкам ученых, до сих пор скрыта под поверхностью в виде льда.
Свежие наблюдения выявили расширение тёмных зон вулканического пепла — их площадь выросла по сравнению с данными миссий Viking program. Это объясняют действием ветров, которые либо переносят пыль, либо сдувают верхний слой грунта.
Также зафиксированы провалы поверхности из-за испарения подземного льда и крупные разломы коры, свидетельствующие о древней геологической активности.
В совокупности эти данные подтверждают: Марс — не статичный мир, а планета, где процессы продолжаются и сегодня.
Об источнике: Space.com
Space.com - онлайн-издание, посвященное исследованию космоса, астрономии, наблюдению за небом и развлечениям. Запущено 20 июля 1999 года. Веб-сайт предлагает прямые трансляции космических миссий, астрономических открытий и обзоры телескопов, биноклей и научно-фантастического развлекательного оборудования для наблюдения за небом.
