Колонизация Марса под угрозой: учёные обнаружили серьёзное препятствие

Планы колонизации Луны и Марса могут столкнуться с серьёзным препятствием: новые исследования показывают, что в условиях микрогравитации размножение крайне затруднено.
Учёные выяснили, что невесомость нарушает движение сперматозоидов и мешает нормальному развитию эмбрионов, пишет Live science.
Даже при попытках стимулировать процессы с помощью гормонов результаты остаются слабыми, а у животных вероятность успешного оплодотворения заметно снижается.
Исследователи подчёркивают: гравитация играет ключевую роль не только в зачатии, но и в дальнейшем развитии организма. Без неё формирование жизни проходит с серьёзными сбоями.
Это означает, что без решения данной проблемы создание устойчивых человеческих поселений за пределами Земли пока остаётся под большим вопросом.
Об источнике: Live Science
Live Science - один из крупнейших и самых авторитетных научно-популярных сайтов.
Издание публикует статьи о космосе, животных, здоровье, археологии, поведении человека, планете Земля и других областях. Оно стремится донести научные новости и информацию до широкой аудитории.
Помимо новостных статей, Live Science также включает справочный раздел, ссылки на другие веб-сайты, а иногда и материалы, развенчивающие научные мифы.
