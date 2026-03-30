Колонизация Марса под угрозой: учёные обнаружили серьёзное препятствие

Алексей Тесля
30 марта 2026, 02:35
марс
Раскрыты результаты исследования в космосе / Коллаж Главред, фото Pexels/Pixabay, Pixabay/Sttefan

Вы узнаете:

  • Планы колонизации Марса могут столкнуться с серьёзным препятствием
  • В условиях микрогравитации размножение крайне затруднено

Планы колонизации Луны и Марса могут столкнуться с серьёзным препятствием: новые исследования показывают, что в условиях микрогравитации размножение крайне затруднено.

Учёные выяснили, что невесомость нарушает движение сперматозоидов и мешает нормальному развитию эмбрионов, пишет Live science.

Даже при попытках стимулировать процессы с помощью гормонов результаты остаются слабыми, а у животных вероятность успешного оплодотворения заметно снижается.

Исследователи подчёркивают: гравитация играет ключевую роль не только в зачатии, но и в дальнейшем развитии организма. Без неё формирование жизни проходит с серьёзными сбоями.

Это означает, что без решения данной проблемы создание устойчивых человеческих поселений за пределами Земли пока остаётся под большим вопросом.

Об источнике: Live Science

Live Science - один из крупнейших и самых авторитетных научно-популярных сайтов.

Издание публикует статьи о космосе, животных, здоровье, археологии, поведении человека, планете Земля и других областях. Оно стремится донести научные новости и информацию до широкой аудитории.

Помимо новостных статей, Live Science также включает справочный раздел, ссылки на другие веб-сайты, а иногда и материалы, развенчивающие научные мифы.

наука Марс
