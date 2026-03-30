Колонизация Марса под угрозой: учёные обнаружили серьёзное препятствие

Исследователи подчёркивают: гравитация играет ключевую роль в дальнейшем развитии организма.

Раскрыты результаты исследования в космосе

Планы колонизации Марса могут столкнуться с серьёзным препятствием

В условиях микрогравитации размножение крайне затруднено

Планы колонизации Луны и Марса могут столкнуться с серьёзным препятствием: новые исследования показывают, что в условиях микрогравитации размножение крайне затруднено.

Учёные выяснили, что невесомость нарушает движение сперматозоидов и мешает нормальному развитию эмбрионов, пишет Live science.

Даже при попытках стимулировать процессы с помощью гормонов результаты остаются слабыми, а у животных вероятность успешного оплодотворения заметно снижается.

Исследователи подчёркивают: гравитация играет ключевую роль не только в зачатии, но и в дальнейшем развитии организма. Без неё формирование жизни проходит с серьёзными сбоями.

Это означает, что без решения данной проблемы создание устойчивых человеческих поселений за пределами Земли пока остаётся под большим вопросом.

Об источнике: Live Science Live Science - один из крупнейших и самых авторитетных научно-популярных сайтов. Издание публикует статьи о космосе, животных, здоровье, археологии, поведении человека, планете Земля и других областях. Оно стремится донести научные новости и информацию до широкой аудитории. Помимо новостных статей, Live Science также включает справочный раздел, ссылки на другие веб-сайты, а иногда и материалы, развенчивающие научные мифы.

