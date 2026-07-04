В РФ заговорили о новом "прекращении огня": детали провокационного заявления

РФ цинично предлагает "прекратить обстрелы" в Константиновке.

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Появились детали боев за Константиновку / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

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РФ предложила Украине организовать передачу тел погибших

Оккупанты хотят прекратить обстрелы Константиновки

Страна-агрессор РФ цинично предложила Украине организовать передачу тел погибших военнослужащих в Константиновке Донецкой области и прекратить огонь.

"Россия готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих в Константиновке", - цитируют заявление МО РФ российские пропагандисты.

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Отмечается, что с 12:00 до 18:00 по московскому времени 6 июля "украинской стороне предлагается прекратить обстрел города".

"Украина должна проинформировать командование России о решении по передаче тел до 12:00 по московскому времени 5 июля", - заявили российские оккупанты.

В ВСУ рассказали о ситуации в районе Константиновки

Российские войска продолжают широко использовать беспилотники вдоль всей линии фронта. Об этом сообщил начальник штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Антон Дзюбенко.

По его словам, одним из наиболее напряженных участков остается Константиновское направление, где противник особенно активно применяет БПЛА. Военный отметил, что в ходе боев за Константиновку российская армия массово использует дроны, делая ставку на их широкое применение при ведении боевых действий.

Ситуация вокруг Константиновки: новости по теме

Как ранее сообщал Главред, российские войска активизировали штурмовые действия в направлении Константиновки и пытаются закрепиться на подступах к городу, отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что утверждение российского диктатора Владимира Путина о якобы захвате Константиновки в Донецкой области не соответствует действительности. "Если Константиновка сейчас под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем там встретиться со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что проникновение россиян на восточные окраины Константиновки произошло в октябре 2025 года. С тех пор оккупанты не достигли никаких тактически значимых результатов, несмотря на регулярные заявления российских чиновников об "успехах".

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Что известно о Константиновке? Константиновка - город в Краматорском районе Донецкой области. Он расположен в северной части области на реке Кривой Торец и находится всего в 55 км от Донецка. Город был в российской оккупации в период с 28 апреля по 5 июля 2014 года. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские оккупанты постоянно обстреливают Константиновку, применяя разный вид оружия. Об этом сообщает Википедия.

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