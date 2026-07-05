Встреча Зеленского с Трампом: СМИ узнали время и место переговоров

Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут встречу в ходе саммита НАТО.

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Готовится встреча президентов США и Украины / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОП, УНИАН

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Трамп встретится с Зеленским, сообщают СМИ

Переговоры состояться 8 июля в ходе саммита НАТО в Турции

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встреча лидеров Украины и США состоится 8 июля в ходе саммита НАТО в Турции, сообщает корреспондент Радио Свобода Алекс Рауфоглу со ссылкой на Белый дом.

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При этом отмечается, что Трамп и Зеленский проведут встречу днем в среду, 8 июля.

Вместе с тем обратим внимание на то, что пока не поступало официальных подтверждений анонсированной встречи.

Добаим, что у Трампа 8 июля запланирована встреча с президентом переходного периода Сирии Ахмадом аш-Шараа.

Трамп прокомментировал идею переговоров о мире

Президент США Дональд Трамп высказал свою позицию относительно инициативы президента Украины Владимира Зеленского о проведении личной встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.

Во время общения с журналистами в Белом доме американский лидер заявил, что положительно оценивает возможность прямых переговоров между руководителями двух государств.

По словам Трампа, такой формат диалога может стать важным элементом в поиске вариантов для урегулирования российско-украинского конфликта, а сама инициатива заслуживает серьезного рассмотрения.

Переговоры о мире - новости по теме

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

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Об источнике: Радио Свобода Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

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