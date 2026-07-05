Встреча Зеленского с Трампом: СМИ узнали время и место переговоров

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- Трамп встретится с Зеленским, сообщают СМИ
- Переговоры состояться 8 июля в ходе саммита НАТО в Турции
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Встреча лидеров Украины и США состоится 8 июля в ходе саммита НАТО в Турции, сообщает корреспондент Радио Свобода Алекс Рауфоглу со ссылкой на Белый дом.
При этом отмечается, что Трамп и Зеленский проведут встречу днем в среду, 8 июля.
Вместе с тем обратим внимание на то, что пока не поступало официальных подтверждений анонсированной встречи.
Добаим, что у Трампа 8 июля запланирована встреча с президентом переходного периода Сирии Ахмадом аш-Шараа.
Трамп прокомментировал идею переговоров о мире
Президент США Дональд Трамп высказал свою позицию относительно инициативы президента Украины Владимира Зеленского о проведении личной встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.
Во время общения с журналистами в Белом доме американский лидер заявил, что положительно оценивает возможность прямых переговоров между руководителями двух государств.
По словам Трампа, такой формат диалога может стать важным элементом в поиске вариантов для урегулирования российско-украинского конфликта, а сама инициатива заслуживает серьезного рассмотрения.
Переговоры о мире - новости по теме
Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.
Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.
Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.
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Об источнике: Радио Свобода
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