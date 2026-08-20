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Враг запустил "Калибры" с моря и поднял ТУшки в воздух: когда ждать ракеты

Руслан Иваненко
20 августа 2026, 00:48обновлено 20 августа, 01:49
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Россия готовит очередной массированный удар по Украине, а её стратегическая авиация движется к вероятным пусковым рубежам.
Ту-95МС, пуски ракет
Россия готовит новую массированную атаку на Украину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

  • РФ готовит новый массированный комбинированный удар по Украине
  • В воздухе семь Ту-95МС и два Ту-160
  • Россия запустила "Калибры" с Черного моря

Страна-агрессор Россия, вероятно, завершила подготовку к новому массированному комбинированному удару по Украине. Мониторинговые каналы сообщают об активности стратегической авиации РФ и пусках ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

"Вхождение ракет "Калибр" в воздушное пространство Украины ожидается в течение 45 минут", - отмечают аналитики.

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Кроме того, по данным мониторинга, в воздухе находятся семь самолетов Ту-95МС и два Ту-160, которые вылетели с различных российских аэродромов. Предварительно их вылеты оцениваются как боевые.

В то же время наблюдатели предупреждают, что время возможного вторжения ракет в воздушное пространство Украины может меняться в зависимости от места и момента запуска.

По их оценкам, если запуски состоятся из района Энгельса, ракеты могут появиться в украинском небе ориентировочно в промежутке 02:10–03:40. В случае запусков из района Каспийского моря их можно ожидать примерно в 04:00–05:00.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

При этом аналитики отмечают, что указанные временные интервалы являются приблизительными и могут существенно измениться.

"Время указано очень приблизительно, с большой погрешностью", - предупреждают мониторинговые каналы.

Украинцев призывают следить за официальными сообщениями Военно-воздушных сил и во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.

ракета Калибр инфографика
Ракета "Калибр" / Инфографика: Главред

Обновлено.Аналитики отмечают , что вражеские стратегические бомбардировщики Ту-95 продолжают движение в направлении вероятных пусковых рубежей.

По предварительным оценкам, до вхождения самолетов в район возможных запусков из Вологодской области может оставаться около 50 минут.

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 19 августа российские беспилотники нанесли удар по Запорожью. Повреждены жилые и нежилые здания, возник пожар. В результате атаки один человек погиб, ещё шестеро – ранены.

Кроме того, 20 августа в Житомире объявлен день траура по погибшим в результате российской атаки 19 августа. Как сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский, в результате атаки погибли двое сотрудников полиции - 32-летний капитан Артем Зубчук, старший оперуполномоченный Управления стратегических расследований в Житомирской области, и 39-летняя подполковник Юлия Евдокимова, помощница начальника ГУНП в Житомирской области.

Напомним, что вечером 18 августа Россия атаковала Ровенскую область. По данным мониторинговых каналов, впервые в область попал российский реактивный дрон, летевший из оккупированного Крыма.

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Что известно о самолете Ту-95?

Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear – "Медведь") – советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.

Ту-95 и его модификации до сих пор остаются единственным в мире серийным бомбардировщиком и ракетоносцем с турбовинтовыми двигателями. Он был советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остаётся на вооружении в качестве носителя крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолётов, а главное - большей скрытности от спутников SBIRS, способных обнаруживать крупные стратегические бомбардировщики с реактивными двигателями по выхлопам последних.

Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе проводится модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлены восемь внешних балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

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