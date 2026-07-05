РФ внезапно передислоцировали 5 бортов Ту-95МС: когда ждать новой атаки

ВС РФ завершили подготовку к массированному ракетному удару.

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РФ внезапно передислоцировали 5 бортов Ту-95МС / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

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Какие силы могут привлечь к новой атаке

В ночь на 5 июля оккупационная армия страны-агрессора России осуществила передислокацию шести самолетов Ту-95МС с Дальнего Востока. Об этом сообщил мониторинговый канал "ЄРадар".

По информации мониторингового канала, 5 самолетов приземлились на аэродроме "Оленья"; 1 - на "Энгельсе".

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Таким образом, ВС РФ завершили подготовку к массированному ракетному удару. Он может быть в ближайшие несколько суток.

Могут быть задействованы:

10–11 Ту-95МС;

3 Ту-160;

Около 800–1000 ударных БПЛА;

6 самолетов МиГ-31К с ракетами "Кинжал".

"Из этого можно сделать вывод, что противник завершил подготовку к нанесению массированного ракетного удара по территории Украины", - говорится в сообщении.

Приоритетные цели - Львов и все западные регионы страны.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты / Инфографика: Главред

Напомним, ранее военный корреспондент Андрей Цаплиенко сделал важное заявление по поводу подготовки массированного удара. Он подчеркнул, что масштабный ракетно-дроновый удар существенно повлияет на дальнейшее развитие событий на фронте или в политике, и это требует максимальной готовности сил ПВО. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что Президент Владимир Зеленский во время обращения заявил о возможной новой атаке на западные регионы. По его словам, передислокация Ту-95МС указывает на вероятную цель на западе страны и требует повышенной готовности граждан и профильных служб.

Как ранее сообщал Главред, мониторинговый канал "ЄРадар" высказал позицию по поводу передислокации стратегической авиации. Он обратил внимание на сложные ракетные подлеты к городам и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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