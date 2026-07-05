Украина ударила по ключевым объектам в Крыму: Мадяр и Генштаб сообщили детали

СБС поразили 16 энергообъектов в Крыму за 48 часов.

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Украина ударила по ключевым объектам в Крыму / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

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Силы обороны усилили удары по военным объектам в Крыму

Под атакой оказались аэродром, мосты и склады

В Крыму 1 по 5 июля поражены 37 энергообъектов, из них 16 - за последние двое суток, сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).

Среди целей названы электроподстанции в оккупированном Крыму, а также в оккупированных районах Херсонской, Запорожской и Луганской областей.Бровди отметил, что удары направлены на нарушение энергоснабжения, логистики и военной инфраструктуры российских сил на оккупированных территориях.

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"Речь не о розетке, а о демонтаже вражеских тылов в Крыму: тотальный ПВО-пад, логистический и топливный голод, энергоузлы и связь - это вообще лишнее, - последовательная изоляция военного присутствия на полуострове вплоть до полного оттока колонизаторов и коллаборантов", - написал он.

Бровди отметил, что россиянам сейчас самое время уезжать из Крыма - мол, в темноте это делать будет сложнее.

"Мы устоим. москва ляжет. А Крым откормим и отстроим", - добавил он.

Кроме того, силы обороны Украины ударили по аэродрому оккупантов в Крыму. В ночь на 5 июля украинские военные поразили аэродром "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму.

Степень нанесенного ущерба уточняется, сообщили в Генштабе ВСУ. Это один из ключевых военных аэродромов россии на временно оккупированном полуострове.

Он используется для базирования самолетов оперативно-тактической и морской авиации, боевых вылетов, логистики и технического обслуживания авиационной техники.Также поражен автомобильный мост через реку Грузский Яланчик в районе Гусельниково и автомобильный мост через реку Кальмиус в районе Старомарьевки Донецкой области. Их оккупанты использовали для переброски личного состава и военных грузов.Кроме того, поражены три склада боеприпасов в Донецкой, Луганской и Херсонской области.

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Напомним, ранее полковник запаса Генштаба ВСУ Олег Жданов сделал важное заявление по поводу ситуации в Крыму. Он подчеркнул, что логистические проблемы существенно повлияют на дальнейшее развитие событий на фронте и вынудят жителей покидать полуостров, что дополнительно осложнит снабжение в оккупированных районах. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что агенты партизанского движения "Атеш" во время распространения информации о перемещениях оккупационных администраций заявили о срочных эвакуационных мерах. По их словам, эвакуация чиновников уже началась и свидетельствует о подготовке к новым ударам по военной инфраструктуре, что может ускорить отток кадров и техники.

Как ранее сообщал Главред, глава СБУ Евгений Хмара высказал позицию по поводу ударов по военным объектам. Хмара обратил внимание на сложные уничтожение авиационной техники и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации и снижения военного потенциала противника.

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