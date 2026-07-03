СБУ превратила в пепел истребители РФ в Крыму: сколько самолетов уничтожено

СБУ во второй раз за неделю нанесла удар по ангарам с истребителями на аэродроме "Саки".

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Удар по аэродрому "Саки" / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

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СБУ во второй раз за неделю атаковала аэродром "Саки"

Пострадали семь ангаров с самолетами Су-30СМ, Су-30 и Су-24

Уничтожено или повреждено не менее семи самолетов

Второй раз за неделю СБУ атаковала военный аэродром "Саки" в Крыму. Поражено семь ангаров, где находились российские истребители и бомбардировщики Су-30СМ, Су-30 и Су-24. Об этом сообщила СБУ.

В рамках 40-дневной операции по оказанию давления на Россию, поставленной президентом Украины Владимиром Зеленским, украинские беспилотники атаковали аэродромы "Саки" и "Гвардейское".

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По данным СБУ, на аэродроме "Саки" были поражены семь ангаров для хранения авиационной техники. В них находились истребители и фронтовые бомбардировщики Су-30СМ, Су-30 и Су-24.

"По предварительной информации, уничтожено или повреждено не менее семи самолетов. Это уже второй удар СБУ по аэродрому "Саки" за текущую неделю", - сообщили в ведомстве.

Атака на "Гвардейское"

Параллельно был нанесен удар по аэродрому "Гвардейское", где, по данным СБУ, были поражены два ангара. В них хранились беспилотники типа "Шахед", а также авиационное оборудование.

"Военные аэродромы "Саки" и "Гвардейское" являются одними из ключевых авиационных баз российских оккупационных войск в Крыму. Именно оттуда регулярно взлетают самолеты тактической авиации, которые наносят ракетные и бомбовые удары по территории Украины и обеспечивают действия российской группировки на южном направлении", - пояснили в СБУ.

Су-30 / Инфографика: Главред

Комментарий СБУ

По словам главы СБУ Евгения Хмары, подобные операции направлены на системное снижение военного потенциала России. Он заявил, что каждая спецоперация украинских сил безопасности уменьшает возможности противника вести войну.

"Каждая наша спецоперация - это минус вражеская авиация, логистика, склады, техника и инфраструктура, обеспечивающие российскую агрессию. Мы и в дальнейшем будем максимально давить на врага как на передовой, так и в глубоком тылу, лишая его возможностей вести войну против Украины", - подчеркнул Хмара.

Что станет с россиянами, если рухнет Крымский мост - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса Генштаба Вооруженных сил Украины Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, что россияне, поселившиеся в оккупированном Крыму после 2014 года, пока имеют возможность организованно покинуть полуостров. Но этот период может резко сократиться, как только исчезнет транспортное сообщение через Крымский мост.

Потеря транспортного сообщения, по словам эксперта, станет переломным моментом и изменит сам характер того, что будет происходить с переселенцами на полуострове.

"Причем в данном случае гражданское население - россияне, переехавшие в Крым после 2014 года, - будут приравниваться к комбатантам, оккупантам. Поэтому у них пока остается окно возможностей относительно спокойно покинуть Крым", - подчеркнул Жданов.

Атаки на Крым в июне 2026 года - последние новости

Напомним, 1 июля стало известно, что СБУ нанесла удар по ангарам с российскими истребителями на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму. В ведомстве сообщили о пяти попаданиях беспилотников по ангарам.

Также в ночь на 29 июня временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Взрывы прогремели в Красноперекопске, Керчи, Севастополе, Армянске и Феодосии.

Как сообщал Главред, в ночь на 28 июня Силы обороны нанесли удар по железнодорожному мосту в районе Ички во временно оккупированном Крыму. Объект использовался российскими войсками для переброски техники и обеспечения подразделений.

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Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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