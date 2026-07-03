Путин понимает, что проигрывает: у Кремля осталось два варианта в Украине - The Telegraph

Переговорные позиции России сегодня слабее, чем год назад, поскольку Украина вновь получила стратегическую инициативу.

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Эксперт раскрыл два финальных сценария для Путина в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Ключевые тезисы:

Путин признал угрозу от ударов Украины и сменил риторику

У Кремля осталось два пути: ядерная эскалация или переговоры

Эксперт считает, что позиция РФ слабее из-за потери инициативы

Российский диктатор Владимир Путин впервые публично признал, что украинские удары дальнобойными беспилотниками и ракетами вызывают серьезную обеспокоенность на территории России. Примечательным стало и то, что российский лидер использовал слово "война" вместо официального термина Кремля "специальная военная операция" - это говорит о символическом изменении риторики. В статье для The Telegraph британский военный аналитик Хэмиш де Бреттон-Гордон проанализировал, какие два варианта в текущей ситуации остались у главы Кремля.

Автор отмечет, что украинская кампания по нанесению ударов по объектам в глубине российской территории усиливает давление на Москву. Особое значение имеют удары по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора России, поскольку нефтегазовые доходы остаются одним из ключевых источников финансирования российского бюджета. Последствия атак начинают ощущать и жители России в виде дефицита топлива, роста цен и экономической неопределенности.

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Ссылаясь на оценки западных разведывательных служб, Хэмиш де Бреттон-Гордон пишет, что Россия ежемесячно теряет около 30 тыс. военнослужащих, а восполнение этих потерь остается ограниченным. В публикации отмечается, что в таких условиях перед Кремлем может встать вопрос о более широкой мобилизации.

"Российская элита до сих пор довольствовалась тем, что бремя боевых действий ложилось на плечи этнических меньшинств, заключенных и солдат по контракту. Совсем другое дело, если на службу будут призваны их собственные сыновья и дочери. Если Путин потеряет поддержку российского городского среднего класса и влиятельной элиты, его положение может быстро стать неустойчивым", - подчеркнул эксперт.

Военный аналитик считает, что Россия приближается к так называемой "кульминационной точке" войны, когда возможности для продолжения наступательных действий могут существенно сократиться. Таким образом, у Москвы остаются два основных сценария - дальнейшая эскалация или переговоры.

"У Путина фактически два варианта: эскалация или переговоры. Ночные атаки на киевские жилые районы могут ознаменовать начало этой эскалации. Многие из его самых ярых сторонников в Telegram продолжают требовать применения ядерного оружия. Они выдвигают эти аргументы уже много лет. Однако Путин понимает реальность. Применение даже одного ядерного оружия почти наверняка вызовет массированный ответ со стороны Запада", - пишет Хэмиш де Бреттон-Гордон.

По его словам, одна лишь военная мощь НАТО может нанести сокрушительный удар по и без того перегруженным российским вооруженным силам. Эта перспектива, несомненно, будет обсуждаться на саммите НАТО на следующей неделе в Турции.

"Остаётся только вести переговоры", - добавил эксперт.

В статье отмечается, что, по мнению издания, переговорные позиции России сегодня слабее, чем год назад, поскольку Украина, как утверждает автор, вновь получила стратегическую инициативу.

"Мир сейчас может представлять собой лучшую возможность для Путина сохранить как свой режим, так и личную безопасность. Однако его переговорная позиция значительно слабее, чем год назад, когда президент Зеленский находился под огромным давлением, а будущая поддержка Украины казалась неопределенной. Сегодня Украина вновь обрела стратегическую инициативу. Сам Крым больше нельзя считать безопасным, и Киев, возможно, не видит причин соглашаться на урегулирование, которое оставит значительную часть украинской территории под российской оккупацией", - считает военный аналитик.

Что касается формулы замораживания конфликта, которую предпочитает Путин, в нынешних рамках становится все менее осуществимой, если украинские войска продолжат наступление, а российские возможности, в свою очередь, будут ослабевать.

Автор статьи призвал западные страны не сокращать оборонные расходы и подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины. Позиция США может стать одним из ключевых факторов, способных повлиять на готовность Москвы к переговорам.

"Если Москва убедится в непоколебимой поддержке Вашингтоном Украины и в том, что любые ожидания благоприятного отношения к России со стороны будущей администрации США необоснованны, давление на Путина с целью заставить его серьезно заняться переговорами резко возрастет", - резюмировал военный эксперт.

О персоне: Хэмиш де Бреттон-Гордон Хэмиш де Бреттон-Гордон - это британский военный аналитик, отставной полковник армии Великобритании и бывший командующий войсками радиационной, химической, биологической и ядерной защиты (РХБЗ) Великобритании и НАТО, пишет Википедия. Широко известен как ведущий международный комментатор и эксперт по вопросам химического, биологического, радиологического и ядерного оружия. Выступает советником неправительственных организаций, регулярно дает комментарии и пишет аналитические колонки для ведущих мировых изданий, таких как The Telegraph. С начала полномасштабного вторжения России в Украину он активно комментирует ход боевых действий. В качестве военного аналитика Хэмиш де Бреттон-Гордон оценивает ситуацию на фронте, анализирует применение различных видов вооружений и регулярно оценивает ядерные угрозы со стороны России, а также выступает в украинских и международных СМИ.

Путин резко усилил личную охрану: что известно

Как писал Главред со ссылкой на The Telegraph, российский диктатор Путин увеличил количество сотрудников, ответственных за его личную охрану, до более чем 800 человек.

"Это уже четвертый раз, когда Путин отдает приказ об усилении охраны с момента начала полномасштабного вторжения в Украину", - подчеркивает издание.

Сотрудникам, работающим в непосредственной близости от Путина, запретили пользоваться мобильными телефонами или другими устройствами с доступом к Интернету, а также общественным транспортом. В их домах также были установлены системы безопасности.

Причиной усиления охраны Путин является затянувшаяся война против Украины и рост внутренних вызовов для Кремля.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сообщил об утверждении новой операции Службы безопасности Украины, направленной на усиление давления на Россию и создание дополнительных предпосылок для завершения войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил провести встречу с Владимиром Путиным на полях саммита G7. Он отметил, что встреча на саммите G7 как площадка с участием США и Франции может создать условия для обсуждения завершения войны. Позиция осталась неизменной.

Отметим, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Зеленским поделился своими впечатлениями от последних событий на фронте. По его словам, усиление давления на Россию и признание военных успехов могут заставить Кремль вернуться к переговорам.

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Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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