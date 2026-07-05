Почему 6 июля нельзя считать деньги: какой церковный праздник

В Сысоев день, 6 июля, не советовали считать деньги или обсуждать финансовые дела.

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Какой церковный праздник 6 июля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

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Какой церковный праздник 6 июля

Что можно делать 6 июля

Что нельзя делать 6 июля

В понедельник, 6 июля, по новому церковному календарю православные верующие в Украине чтят память преподобного Сысоя Великого - одного из самых известных египетских подвижников раннего христианства, прославившегося глубоким смирением, аскетической жизнью и непрестанной молитвой. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 6 июля

Точных сведений о происхождении святого сохранилось немного. Известно, что он жил в IV-V веках и подвизался в египетской пустыне Скетис - одном из главных центров раннего христианского монашества.

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По церковному преданию, Сысой был духовным наследником традиции великих пустынников. После смерти преподобного Антония Великого он поселился в пещере святого, продолжив жизнь в строгом посте, молчании и непрерывной молитве.

Главной особенностью духовного пути Сысоя было глубокое смирение. Он избегал человеческой славы, не стремился к известности и уделял основное внимание внутреннему духовному совершенствованию и борьбе со своими страстями.

Современники рассказывали, что преподобный отличался необыкновенной простотой и всегда считал себя самым недостойным из людей. Он говорил, что каждый новый день воспринимает как начало пути покаяния.

С именем Сысоя Великого связано множество поучительных преданий. Рассказывают, что к нему часто приходили люди за духовным советом, однако он нередко отвечал очень кратко или вовсе сохранял молчание, считая, что личный пример способен наставить лучше любых слов.

Преподобный стал одним из ярких представителей так называемого внутреннего монашества, в котором главная духовная борьба происходит прежде всего в сердце человека.

Особое место в церковном предании занимает рассказ о последних часах жизни святого. Когда ученики спросили его, достиг ли он спасения, Сысой смиренно ответил, что даже не знает, положил ли начало истинному покаянию. Эти слова стали одним из наиболее известных свидетельств его глубокого смирения.

Согласно преданию, перед самой кончиной лицо преподобного просияло необыкновенным светом, а сам он словно беседовал с ангелами. Ученики восприняли это как знак его мирного перехода в вечную жизнь.

Приметы 6 июля

Яркое солнце без облаков - к продолжительной стабильной погоде.

Если дождь затяжной, ожидали влажный июль и нестабильное лето.

Утром туман - к теплой и ясной погоде днем.

Что нельзя делать 6 июля

В Сысоев день не советовали считать деньги или обсуждать финансовые дела - верили, что это может повлечь за собой потери и материальные трудности. Избегали также спешки, ведь любые скорые или необдуманные действия считались обреченными на неудачу.

Что можно делать 6 июля

В этот день обычно выпадает особенно щедрая роса - в народных верованиях ей приписывали целительную силу, которая якобы укрепляет здоровье людей, животных и птиц и наполняет тело жизненной энергией. Поэтому в Сысоев день считалось хорошей приметой пройтись босиком по утренней росе, а уже после этого одеть тёплые носки, чтобы "закрепить" полученное здоровье.

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