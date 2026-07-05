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Почему Германия не поставит Украине ракеты Taurus: объяснение Писториуса

Виталий Кирсанов
5 июля 2026, 16:07
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Министр обороны Германии объяснил, почему Берлин не планирует передавать Украине ракеты Taurus.
Писториус объяснил, почему Германия не передаст Украине ракеты Taurus
Писториус объяснил, почему Германия не передаст Украине ракеты Taurus / коллаж: Главред, фото: Википедия, facebook.com/borispistorius

Кратко:

  • Армия РФ продолжает нести на фронте значительные потери
  • К 2029 году Путин будет готов напасть на территорию НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос о возможной передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus на данный момент не рассматривается. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild.

По словам главы оборонного ведомства, несмотря на отсутствие существенных изменений на линии фронта, российская армия продолжает нести значительные потери, а украинские силы все чаще успешно наносят удары по объектам на территории России.

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Писториус подчеркнул, что сейчас для Украины приоритетное значение имеет финансовая и военная поддержки со стороны союзников. В частности, речь идет о кредитных механизмах Европейского союза и новом фонде финансирования, общий объем которого, по его словам, составляет около 70 млрд евро.

Отвечая на вопрос о возможной поставке крылатых ракет Taurus, министр заявил, что, по его мнению, на данном этапе Украина не нуждается в этом вооружении.

Таким образом, дискуссия о передаче Киеву немецких дальнобойных ракет, которая продолжалась на протяжении длительного времени, пока не получила практического продолжения.

"Ситуация ещё никогда не выглядела так хорошо, как сейчас. На поле боя передвижений почти нет. Иногда несколько километров в одну сторону, иногда - в другую, но всегда с невероятными потерями для российских вооруженных сил. И самое главное - Украине все чаще удается поражать цели на территории России, тем самым уничтожая нефтеперерабатывающие заводы и военную логистику", - сказал министр.

Писториус также оценил риски нападения Владимира Путина на союзников Украины.

"Мы исходим из того, что к 2029 году он будет в состоянии пойти на риск нападения – пусть даже частичного – на территорию НАТО. Решится ли он на это на самом деле – неизвестно", – отметил министр.

Технические характеристики ракет Taurus

Ракета Taurus имеет дальность действия до 500 километров, хотя экспортные версии способны поражать цели на расстоянии от 300 до 400 километров. Скорость полета этой ракеты колеблется в пределах от 0,6 до 0,95 Маха. Общий вес ракеты составляет примерно 1400 килограммов, а ее длина - 5 метров.

Боевая часть ракеты весит до 480 килограммов, из которых 400 килограммов приходится на фугасный заряд, заключенный в высокопрочный бронекорпус.

Тип боевой части - тандемный бетонобойный заряд, который имеет название MEPHISTO. Этот тип боевой части разработан специально для пробивания бетона и тяжелых грунтов.

Ракета способна лететь на сверхнизких высотах, огибая рельеф местности, что затрудняет ее перехват ПВО. Даже в случае глушения GPS, она может автономно продолжать курс с помощью внутренних алгоритмов коррекции полета.

Стоимость ракеты Taurus

Цена одной ракеты Taurus - примерно 1,2 миллиона долларов, что делает ее экономически более выгодной по сравнению с британской Storm Shadow (до 2,2 млн фунтов) и французской SCALP-EG (1,35-2 млн евро).

Ракета Taurus
Ракета Taurus / Инфографика: Главред

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О персоне: Борис Писториус

Борис Писториус - немецкий политик Социал-демократической партии, Федеральный министр обороны с 19 января 2023 года. С ноября 2006 года по февраль 2013 года - бургомистр Оснабрюка, а с февраля 2013 по январь 2023 года - министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. С ноября 2017 года - член парламента земли Нижняя Саксония, пишет Википедия.

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