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В Польше громкий скандал из-за "тайной" передачи Украине ракет для Patriot

Алексей Тесля
5 июля 2026, 17:32
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Речь идет о боеприпасах, которые Варшава ранее закупила у Соединенных Штатов.
Patriot
В Польше скандал из-за передачи ракет для Patriot / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

Важное:

  • Польские власти весной якобы передали Украине ракеты-перехватчики
  • Польша могла отказаться от очереди на получение ракет в пользу Украины

Сопредседатель ультраправой партии "Конфедерация" и вице-маршал Сейма Польши Кшиштоф Босак утверждает, что польские власти весной якобы без публичного объявления передали Украине ракеты-перехватчики для зенитных комплексов Patriot.

По словам политика, речь идет о боеприпасах, которые Варшава ранее закупила у Соединенных Штатов в рамках создания собственной эшелонированной системы противовоздушной обороны, сообщает Европейская правда.

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"Их Польша приобрела в США для создания многоуровневой системы противовоздушной обороны - той самой, о которой вы уже годами слышите в СМИ, но которая до сих пор остается незавершенной", - заявил он.

Босак также подчеркнул, что, по его мнению, именно эти ракеты являются единственными, которыми Польша "имела - или имеет сейчас" возможность перехватывать российские ракеты "Искандер", размещенные, как он отметил, в Калининградской области и представляющие потенциальную угрозу для страны.

В свою очередь руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что считает подобный сценарий вполне возможным.

"По моей информации, к сожалению, весьма вероятно, что этой весной правительство передало Украине ракеты для систем Patriot", - сказал он.

Пшидач также заявил, что польские власти якобы отказались от своей очереди на получение этих ракет у американских производителей в пользу Украины.

"Эти ракеты производят американцы. Известно, что существует длинная очередь на их получение. Приходится очень долго ждать, пока такие системы будут изготовлены. Мы были выше в этой очереди. Украина была после нас. И правительство уступило Украине свое место. Следовательно, полякам придется ждать дольше", - добавил он.

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

Эксперты о риске нехватки ракет для украинской ПВО

Военные аналитики обращают внимание на серьезную проблему, связанную с сокращением запасов ракет для украинских систем противовоздушной обороны. Как отмечает Financial Times, при сохранении интенсивности российских ударов, а также в случае их усиления, расход средств перехвата может значительно превысить темпы пополнения арсеналов.

Дополнительным фактором риска остаются поставки вооружений из США. По данным издания, они осуществляются неравномерно и пока не покрывают всех потребностей Украины. Это усложняет поддержание эффективной работы системы ПВО и усиливает нагрузку на имеющиеся средства защиты воздушного пространства.

Ранее сообщалось о том, что Госдеп США одобрил продажу Patriot для Украины. Госдеп сообщает, что соглашение с Украиной улучшит способность противостоять современным и будущим угрозам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что для усиления противовоздушной обороны Президент Украины Владимир Зеленский планирует заказать у США дополнительные 25 систем противовоздушной Patriot.

Как сообщал Главред, в Bloomberg сообщили о неожиданном дефиците ПВО для Украины. Активные боевые действия на Ближнем Востоке привели к массовому использованию ракет-перехватчиков.

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ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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