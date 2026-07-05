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Жара больше не проблема: как быстро остудить кухню и ванную одним шагом

Алексей Тесля
5 июля 2026, 20:38
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Один простой способ помогает быстро создать естественную циркуляцию воздуха.
Куда поставить холодильник в маленькой кухне
Раскрыт неожиданный способ охлаждения кухни / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Полезные заметки"

Вы узнаете:

  • Эксперты рекомендуют оставлять вытяжные вентиляторы включенными
  • Особенно эффективно такой метод работает сразу после готовки

Во многих домах для борьбы с жарой по привычке используют электрические вентиляторы, однако специалисты предлагают более простой и практически бесплатный способ улучшить микроклимат, особенно на кухне и в ванной комнате.

Эти помещения быстрее всего нагреваются из-за приготовления пищи, горячего пара после душа и повышенной влажности, пишет Express.

видео дня

Именно поэтому в них обычно установлены вытяжные вентиляторы, которые можно использовать не только для удаления запахов, но и для охлаждения воздуха.

Эксперты рекомендуют оставлять вытяжные вентиляторы включенными на кухне и в ванной, одновременно открывая внутренние двери. Это помогает создать естественную циркуляцию воздуха: теплые массы выводятся из помещения, а на их место поступает более прохладный воздух из других частей дома.

Особенно эффективно такой метод работает сразу после готовки или водных процедур, когда температура и влажность в помещении резко повышаются. Чтобы усилить эффект, стоит обеспечить приток воздуха через окна или вентиляционные отверстия в других комнатах.

После завершения работы вентилятора двери лучше снова закрыть, чтобы не допустить возврата теплого воздуха в уже охлажденные зоны.

Дополнительно специалисты советуют регулировать поток воздуха в доме в течение дня. В самые жаркие часы окна лучше держать закрытыми, а проветривание проводить ранним утром или вечером, когда температура на улице снижается.

Закрытие неиспользуемых комнат днем и их проветривание вечером также помогает поддерживать более комфортный микроклимат в доме. При этом наиболее эффективный эффект достигается, если открывать окна с разных сторон здания, создавая сквозную вентиляцию и ускоряя выведение нагретого воздуха.

Смотрите видео - способ быстрого охлаждения дома

Семейный врач Мария Витковская в эфире телеканала 1+1 рассказала, что плотные шторы могут быть простым и эффективным способом снизить нагрев помещения в жаркую погоду.

По ее словам, основная причина повышения температуры в комнате - прямое солнечное излучение, и именно его плотные шторы способны эффективно блокировать, уменьшая перегрев.

"Они действительно работают на все 100%, потому что именно солнечные лучи нагревают комнату, вызывая сильный жар", - подчеркнула Витковская.

Ранее Главред писал о том, что людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душно. В разгар жары подобная привычка может дать противоположный эффект.

Также сообщалось о том, как охладить комнату без кондиционера. Совсем скоро в Украине начнется лето, а с ним и придет жара. При высоких температурах воздуха в домах многих становится некомфортно. Самым простым вариантом охлаждения дома остается установка кондиционера. Однако это вариант не из дешевых.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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