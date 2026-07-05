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Массированные удары БПлА: на объектах Нафтогаза бушуют пожары, есть "прилеты"

Алексей Тесля
5 июля 2026, 19:29
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На нескольких объектах разгорелись масштабные пожары, имеются значительные разрушения.
РФ масовано вгатила по об’єктах
РФ массированно бьет по объектам "Нафтогаза" / Коллаж: Главред, фото: Нафтогаз, скриншот

Главное:

  • РФ продолжает атаковать ряд добывающих газовых объектов
  • На нескольких объектах разгорелись масштабные пожары

Российские оккупанты уже вторые сутки подряд продолжают атаковать ряд добывающих объектов "Нафтогаза Украины" в Полтавской, Харьковской и Сумской областях, сообщает пресс-служба компании.

Враг применяет дроны различных типов, в том числе реактивные, сообщает пресс-служба компании.

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"Атаки продолжаются практически непрерывно с вчерашнего утра. На нескольких объектах разгорелись масштабные пожары, имеются значительные разрушения. Работа части оборудования остановлена", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники не пострадали благодаря своевременно принятым мерам безопасности.

"Полный масштаб повреждений пока установить невозможно. Оценка последствий начнется, как только позволит обстановка с безопасностью", – резюмируется в сообщении.

Screenshot
/ Нафтогаз

Почему удары по энергетике могут привести к отключениям - эксперт

Специалист Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев рассказал, что одной из главных целей атак на энергетическую инфраструктуру являются подстанции и магистральные линии электропередачи, от которых зависит стабильная работа энергосистемы.

По его словам, повреждение таких объектов осложняет передачу электроэнергии между различными регионами страны, из-за чего возрастает нагрузка на сеть и снижается ее устойчивость.

Эксперт отметил, что в подобных условиях временное введение ограничений электроснабжения является вынужденной мерой. Такие отключения позволяют сбалансировать работу энергосистемы, избежать перегрузок оборудования и снизить риск более масштабных аварий.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Об источнике: Нафтогаз Украины

Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия.

В Группу Нафтогаз входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

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