Россиянка украла песню "Одна калина" у Софии Ротару и запела про любовь к РФ

Кратко:
- Какую песню украли россияне
- Как они ее перепели
В сети появилось видео, как жительница страны-террориста России поет песню Софии Ротару "Одна калина", которую та исполняла на украинском языке.
В финале припева она сменила текст, заявив о любви к России.
Этот трек стал примером очередного присвоения украинской музыкальной культуры.
Слова песни в оригинале звучат так:
Одна калина за вiкном,
Одна родина за столом,
Одна стежина, щоб до дому йшла сама,
Одна любов на все життя,
Одна журба до забуттяІ
Україна, бо в нас іншої нема!
Между тем, россиянка перепела на свой скудный манер. Так, в ее исполнении песня прозвучала так:
Она фактически перевела текст, только конце добавила:
"Одну Россию, которую люблю".
В комментариях пишут о традиционных действиях России - воровать и присваивать все, что создают украинцы.
"Не прошло ни дня, чтобы они у нас ничего не украли, гады", "И еще раз показали, что без Украины, они болото, ничего своего никогда не имели и не будут", "А русские только и умеют что украсть - как не унитаз то песню", - пишут в комментариях.
Песня "Одна калина" была написана в 2002–2003 годах композитором Русланом Квинтой и поэтом Виталием Куровским. София Ротару лично попросила авторов создать для неё народный хит, который встал бы в один ряд с легендарной "Червоной рутой". Квинта написал музыку спонтанно, а текст Куровского сделал композицию культовой. Премьера состоялась в марте 2003 года на сольных концертах певицы в Москве.
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О персоне: София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
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