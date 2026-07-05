Россиянка украла песню "Одна калина" у Софии Ротару и запела про любовь к РФ

В РФ поступили традиционно: украли у Украины песню.

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София Ротару пела эту песню на украинском / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Кратко:

Какую песню украли россияне

Как они ее перепели

В сети появилось видео, как жительница страны-террориста России поет песню Софии Ротару "Одна калина", которую та исполняла на украинском языке.

В финале припева она сменила текст, заявив о любви к России.

видео дня

Этот трек стал примером очередного присвоения украинской музыкальной культуры.

Слова песни в оригинале звучат так:

Одна калина за вiкном,

Одна родина за столом,

Одна стежина, щоб до дому йшла сама,

Одна любов на все життя,

Одна журба до забуттяІ

Україна, бо в нас іншої нема!

Между тем, россиянка перепела на свой скудный манер. Так, в ее исполнении песня прозвучала так:

Она фактически перевела текст, только конце добавила:

"Одну Россию, которую люблю".

В РФ испортили песню Ротару / Скриншот

В комментариях пишут о традиционных действиях России - воровать и присваивать все, что создают украинцы.

"Не прошло ни дня, чтобы они у нас ничего не украли, гады", "И еще раз показали, что без Украины, они болото, ничего своего никогда не имели и не будут", "А русские только и умеют что украсть - как не унитаз то песню", - пишут в комментариях.

София Ротару сама искала такую песню/ фото: instagram.com, София Ротару

Песня "Одна калина" была написана в 2002–2003 годах композитором Русланом Квинтой и поэтом Виталием Куровским. София Ротару лично попросила авторов создать для неё народный хит, который встал бы в один ряд с легендарной "Червоной рутой". Квинта написал музыку спонтанно, а текст Куровского сделал композицию культовой. Премьера состоялась в марте 2003 года на сольных концертах певицы в Москве.

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О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

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