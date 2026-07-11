Божественная намазка на хлеб из свеклы: рецепт пятиминутка

Намазки на хлеб спасают в моменты, когда хочется поесть, а времени на приготовление полноценного блюда нет. Среди них и оригинальная намазка из свеклы, которая поразит своим вкусом всех.
Главред узнал, что рецептом этой намазки в TikTok поделилась украинская блогерша Кристина.
Салат-намазка со свеклой - рецепт
Ингредиенты:
- Вареная свекла 3–4 шт.
- Вареные яйца - 3 шт.
- Плавленые сырки - 2 шт.
- Чеснок 2–3 зубчика
- Майонез - 2–3 ст. л.
- Зелень
- Специи
Свеклу, яйца и плавленые сырки натираем на терке. Смешиваем эти ингредиенты с измельченным чесноком, зеленью и специями. Заправляем салат-пасту майонезом.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@foodblog_kristi Салат-паста со свеклой ? Ингредиенты: • отварная свекла (небольшая) - 3–4 шт. • вареные яйца - 3 шт. • плавленые сырки - 2 шт. • чеснок - 2–3 зубчика или по вкусу • майонез "Провансаль" Щедро - 2–3 ст. л. • соль, черный перец - по вкусу • свежая зелень - по желанию Приготовление: Отварную свеклу, яйца и плавленые сырки натрите на крупной терке. Чтобы сырки легче натирались, положите их в морозильную камеру на 15–20 минут. Переложите всё в миску. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, посолите, поперчите, добавьте зелень, заправьте майонезом и хорошо перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике 20–30 минут перед подачей. Вкусно как намазка на хрустящий хлеб. Приятного аппетита! ? #тиктокнаукраинском#фудблог#рецепт♬ оригинальный звук - user83143440871
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О персоне: foodblog_kristi
foodblog_kristi - популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.
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