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Божественная намазка на хлеб из свеклы: рецепт пятиминутка

Анна Косик
11 июля 2026, 13:04
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Рецепт свекольной намазки, которая идеально подойдет к хлебу.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 2 минут
Порции Порции 4-6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
намазка из свеклы
Рецепт салата-намазки из свеклы, который поразит всех / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Намазки на хлеб спасают в моменты, когда хочется поесть, а времени на приготовление полноценного блюда нет. Среди них и оригинальная намазка из свеклы, которая поразит своим вкусом всех.

Главред узнал, что рецептом этой намазки в TikTok поделилась украинская блогерша Кристина.

Салат-намазка со свеклой - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Вареная свекла 3–4 шт.
  • Вареные яйца - 3 шт.
  • Плавленые сырки - 2 шт.
  • Чеснок 2–3 зубчика
  • Майонез - 2–3 ст. л.
  • Зелень
  • Специи

Свеклу, яйца и плавленые сырки натираем на терке. Смешиваем эти ингредиенты с измельченным чесноком, зеленью и специями. Заправляем салат-пасту майонезом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

@foodblog_kristi Салат-паста со свеклой ? Ингредиенты: • отварная свекла (небольшая) - 3–4 шт. • вареные яйца - 3 шт. • плавленые сырки - 2 шт. • чеснок - 2–3 зубчика или по вкусу • майонез "Провансаль" Щедро - 2–3 ст. л. • соль, черный перец - по вкусу • свежая зелень - по желанию Приготовление: Отварную свеклу, яйца и плавленые сырки натрите на крупной терке. Чтобы сырки легче натирались, положите их в морозильную камеру на 15–20 минут. Переложите всё в миску. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, посолите, поперчите, добавьте зелень, заправьте майонезом и хорошо перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике 20–30 минут перед подачей. Вкусно как намазка на хрустящий хлеб. Приятного аппетита! ? #тиктокнаукраинском#фудблог#рецепт♬ оригинальный звук - user83143440871

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О персоне: foodblog_kristi

foodblog_kristi - популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.

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