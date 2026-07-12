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Сенсационное открытие: следы жизни на Марсе могут быть совсем рядом

Алексей Тесля
12 июля 2026, 01:46
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Недавние исследования выявили обширные залежи глины вокруг предполагаемого места посадки.
Марс
Ученые изучают историю планеты Марс / Коллаж Главред, фото pixabay

Вы узнаете:

  • Территории на Марсе могли быть частью древнего океана
  • Марсоход оснастят буровой установкой, способной брать образцы

Европейское космическое агентство планирует в 2028 году отправить на Марс марсоход Rosalind Franklin, главной задачей которого станет поиск возможных следов древней жизни.

Аппарат должен совершить посадку в районе Oxia Planum, где, по мнению ученых, миллиарды лет назад существовали большие объемы воды, сообщает Space.com.

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Недавние исследования выявили обширные залежи глины вокруг предполагаемого места посадки. Специалисты считают, что эта территория могла быть частью древнего океана или пережить масштабное наводнение.

"Поскольку площадь настолько велика, мы говорим не о локальном явлении, а скорее о региональном или глобальном процессе, требующем огромного количества воды", - объяснил научный сотрудник проекта ExoMars Хорхе Ваго.

Для изучения поверхности Марса ученые использовали данные орбитальных аппаратов ESA и NASA, которые помогли определить участки, наиболее перспективные для поиска следов древней среды, пригодной для жизни.

Марсоход оснастят буровой установкой, способной брать образцы из-под поверхности планеты, где возможные биосигнатуры могли лучше сохраниться.

"Мы используем приборы на борту, чтобы проверить открытия, сделанные с орбиты, узнать древнюю среду, в которой они образовались, и выяснить, сохранили ли они какие-либо доказательства марсианской жизни", - добавил заместитель научного руководителя проекта Эллиот Сефтон-Нэш.

Ученые обнаружили комету из другой звездной системы

Астрономы подтвердили, что через Солнечную систему проходит необычный космический объект - комета 3I/ATLAS, которая, как считают исследователи, имеет межзвездное происхождение и прибыла из другой звездной системы.

По словам специалистов, это лишь второй случай в истории наблюдений, когда удалось достоверно подтвердить обнаружение межзвездного объекта во время его пролета через окрестности Солнца.

Ученые также обратили внимание на высокую активность кометы. Несмотря на относительно скромные размеры, она непрерывно выбрасывает огромные объемы углекислого газа - примерно 940 триллионов молекул каждую секунду. По оценкам исследователей, такой показатель делает 3I/ATLAS одной из самых активных комет, когда-либо изучавшихся астрономами.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

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Об источнике: Space.com

Space.com - онлайн-издание, посвященное исследованию космоса, астрономии, наблюдению за небом и развлечениям. Запущено 20 июля 1999 года. Веб-сайт предлагает прямые трансляции космических миссий, астрономических открытий и обзоры телескопов, биноклей и научно-фантастического развлекательного оборудования для наблюдения за небом.

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