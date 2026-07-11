РФ может разрушить четверть АЗС в Украине: пугающий прогноз новых обстрелов

Одной из возможных целей таких ударов является попытка создать перебои с обеспечением горючим, говорит Дмитрий Леушкин.

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РФ наносит удары по украинским АЗС / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Важное из заявлений Леушкина:

АЗС будут выглядеть как будки с топливными колонками

Из строя может быть выведена примерно четверть всех украинских АЗС

Россия в последнее время усилила атаки беспилотниками по автозаправочным станциям на территории Украины.

По мнению топливного эксперта и основателя группы компаний Prime Дмитрия Леушкина, одной из возможных целей таких ударов является попытка создать перебои с обеспечением горючим, похожие на те, которые сейчас наблюдаются в самой России.

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При этом эксперт считает, что последствия ударов по украинским АЗС существенно отличаются от атак на нефтеперерабатывающие заводы. По его словам, в большинстве случаев страдает прежде всего инфраструктура комплексов, а не сама возможность отпуска топлива.

"Заправки будут без красивых магазинов, к которым привыкли украинцы, без длинных хот-догов. Будут такие будочки стоять и колоночки", - констатирует он.

Леушкин также отметил, что при нынешней интенсивности атак ежедневно под удар попадают от пяти до десяти автозаправочных станций, причем, по его словам, около 80% из них после этого временно прекращают работу. Он подчеркнул, что речь идет не только о прифронтовых областях.

По оценке эксперта, если подобная динамика сохранится, к концу года из строя может быть выведена примерно четверть всех украинских АЗС.

"Шахеды и до Мукачево долетают. И нет возможности поставить ПВО над каждой заправкой", - говорит он.

В Сумской ОВА предупредили о возможной угрозе для АЗС

Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что в ближайшее время российские войска могут нанести удары по автозаправочным станциям в Сумской области, а также в ряде других регионов Украины.

В связи с возможной угрозой областная военная администрация рекомендует жителям по возможности отказаться от посещения АЗС и не находиться рядом с ними, если в этом нет острой необходимости.

Удары РФ по украинским АЗС новости по теме:

Как ранее писал Главред, автозаправочные станции в нескольких областях Украины являются потенциальными целями для вражеских ударов. Речь идет обо всех АЗС в Киевской области, включая Киев, Сумской, Черниговской, включая Чернигов, Днепропетровской областях.

Напомним, военный аналитик Иван Ступак считает, что главной целью ударов по автозаправочным станциям является попытка нарушить снабжение украинских военных топливом.

Ранее сообащалось, что оккупанты РФ атаковали пять АЗС в Днепропетровской области. Одна женщина погибла, ещё трое получили ранения.

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О персоне: Дмитрий Леушкин Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

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