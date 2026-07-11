"Не хотим его видеть": Навроцкий сделал скандальное заявление в отношении Украины

Польский лидер Кароль Навроцкий сравнил красно-чёрный флаг с символикой немецких нацистов.

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Польша планирует запретить красно-чёрный флаг / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, uk.wikipedia.org

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Навроцкий хочет добиться запрета красно-черного флага в Польше

Он связывает этот символ с УПА и ОУН и считает его неприемлемым

Навроцкий призвал польский парламент принять соответствующий закон

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет добиваться официального запрета на использование красно-черного флага на территории страны. Этот символ ассоциируется с Украинской повстанческой армией и Организацией украинских националистов. Об этом польский лидер заявил во время публичных мероприятий, посвященных годовщине Волынской трагедии, передает RMF24.

Навроцкий заявил, что считает использование такого флага в Польше неприемлемым, поскольку связывает его с "идеологией украинского националиста".

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"Мы не хотим видеть его в Польше - и я сделаю все, чтобы обеспечить, чтобы его не было в Польше. Я верю, что польский парламент примет соответствующий закон – потому что это то же самое, что флаг Blut und Boden ("Кровь и земля", немецких нацистов – ред.)", – заявил Навроцкий.

Он также отметил, что, по его мнению, поляки обвиняют в Волынской трагедии не весь украинский народ, а идеологию, связанную со Степаном Бандерой.

"Это недопустимо, потому что прославление геноцида или закрывание глаз на него - это приглашение к новому геноциду", - добавил президент Польши.

Отметим, что красно-черный флаг имеет долгую историю. Его официально утвердило бандеровское крыло ОУН в 1940–1941 годах после раскола организации. Однако сочетание красного и черного цветов использовалось в украинской культуре еще раньше, в частности в народной орнаментике. На флаге красный цвет олицетворяет кровь, пролитую в борьбе за свободу, а черный - украинскую землю.

В современной Украине этот флаг также стал символом борьбы и сопротивления российской агрессии. С 2014 года его часто используют вместе с государственным сине-желтым флагом на фронте и во время патриотических мероприятий.

Причины скандала с Польшей - мнение эксперта

Историк и бывший глава Украинского института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович прокомментировал рост антиукраинских настроений в польской политике в интервью Главреду. По его словам, нынешняя ситуация является следствием длительного процесса, в ходе которого польские политики формировали соответствующие нарративы в обществе.

"Потому что на протяжении около 20 лет польские политики насыщали польское общество антиукраинскими нарративами, сформированными вокруг мифической концепции о геноциде, организованном украинскими националистами. И сейчас они с удовольствием пожинают плоды этой антиукраинской истерии, которая дает им возможность получать политические дивиденды", - пояснил он.

В то же время Вятрович отметил, что изменить ситуацию с украинской стороны невозможно, поскольку она зависит от внутренних процессов в Польше. По его мнению, положительное влияние могут оказать лишь инициативы польского общества, в частности совместные заявления религиозных институтов и другие диалоги между церквями и общественными кругами.

Отношения между Украиной и Польшей - новости по теме

Как сообщал Главред, Польша впервые обнародовала данные о военной помощи Украине с 2022 года. Общая стоимость поддержки в 2022–2023 годах составила 15 млрд злотых, в 2024 году - еще 1,5 млрд.

Также Польша решила утилизировать 14 истребителей МиГ-29 вместо передачи их Украине. Как сообщает Defense Express, причиной стал срыв договоренностей об обмене самолетов на украинские технологии в сфере дронов и ракет.

В то же время президент Польши Кароль Навроцкий ранее заявил о необходимости рассмотреть вопрос о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Впоследствии президент Украины вернул орден через "Новую Почту".

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О персоне: Кароль Навроцкий Кароль Тадеуш Навроцкий (польск. Karol Tadeusz Nawrocki; род. 3 марта 1983) - президент Польши, польский историк, общественный и политический деятель, а также деятель местного самоуправления. С 2021 года возглавляет Институт национальной памяти. Он считает себя "гражданским кандидатом", который положит конец "польско-польской войне". Заявил, что готов поддержать "любое польское правительство, требующее эксгумации польских жертв на Волыни", а вопросы истории и социальной ответственности называет своими "разделительными линиями". Осуждает попытки преуменьшить последствия Волынской трагедии ради улучшения польско-украинских отношений. Навроцкий выступает против членства Украины в НАТО или Евросоюзе, пока страна не признает ответственности за геноцид поляков на Волыни. Некоторые СМИ характеризуют его позицию как антиукраинскую. Поддерживает завершение российско-украинской войны мирным соглашением, но утверждает, что вопрос территориальных уступок должен решаться европейским сообществом, а также самой Украиной. Также решительно выступает против России, утверждая, что она "империалистична по своей сути, независимо от того, идет ли речь о белом терроре, красном терроре или современном терроре", сообщает Википедия.

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