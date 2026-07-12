"Идут малыми группами": оккупанты усилили давление на Лиманском направлении

Лиманское направление остается одним из ключевых для российских войск.

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Оккупанты усилили давление на Лиманском направлении / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

Оккупанты продолжают попытки продвинуться к Купянску

Опасные участки фронта россияне пересекают пешком

Российская армия продолжает активные наступательные действия на Лиманском направлении, несмотря на значительные потери личного состава. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Укринформ.

По его словам, Лиманское направление остается одним из ключевых для российских войск, поскольку открывает возможности для дальнейшего продвижения в сторону Славянско-Краматорской агломерации.

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Трегубов отметил, что подразделения РФ регулярно пытаются прорваться через так называемую "зону уничтожения", закрепиться на восточных окраинах населенного пункта, а также усилить давление на близлежащие села, в частности в районе Ямполя. При этом, подчеркнул он, украинские силы наносят противнику существенные потери, из-за чего многие попытки продвижения заканчиваются неудачей.

Кроме того, Трегубов сообщил, что на Купянском направлении российские подразделения, действующие на левом берегу реки Оскол, продолжают попытки продвинуться к Купянску. Для этого, по его словам, противник использует небольшие инфильтрационные группы, которые пытаются проникнуть в украинские позиции.

"Идут малыми группами, но с очень большой частотой. ... Так или иначе россияне пытаются использовать именно такие малые группы для того, чтобы оставаться незаметными", - сказал Трегубов. Трегубов также сообщил, что российская армия активно использует колесную технику для маневрирования возле зоны боевых действий и эвакуации личного состава. В то же время, опасные участки фронта военнослужащие РФ преимущественно пересекают пешком.

Усиление наступления армии РФ - мнение военного

Главред писал, что российские войска активизировали наступательные действия на Александровском направлении, пытаясь усилить давление на украинскую оборону. Как сообщил военнослужащий с позывным "Аякс", с начала весны оккупанты наращивают численность личного состава на уже занятых позициях и ищут возможности для продвижения вперед.

Для достижения этой цели противник всё чаще применяет тактику малых штурмовых групп. Вместо крупных подразделений российские военные действуют небольшими группами, а местами даже по одному или по двое бойцов. Используя мобильность и скрытное передвижение, они пытаются преодолевать открытые участки местности и продвигаться вдоль лесополос, чтобы незаметно приблизиться к украинским позициям.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Вооруженные Силы Украины полностью освободили поселок Новохатское в Донецкой области от российских оккупантов. Операцию провели совместными силами воины 37-й отдельной бригады морской пехоты и бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

Главред ранее писал, что Россия рассматривает возможность наступления на Черниговскую область не только с территории Беларуси, но и собственными силами из приграничных районов - такой сценарий военные считают даже более вероятным. Об этом рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Напомним, пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что Россия усилила наступление в Харьковской области. Он подчеркнул увеличение количества атак на Лиманском направлении. Только за сутки российские оккупанты потеряли около 300 солдат.

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О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

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