Почему нельзя мыть домашние зеркала средством для стекол — в чём причина

Читайте в материале:
- Почему не стоит мыть зеркала средством для стекол
- Как очистить поверхность без разводов
- Какие средства могут испортить зеркало
Многие люди считают, что зеркала и окна можно мыть одним и тем же средством. Однако такой подход не всегда правилен. После использования спрея для стекол на зеркале могут оставаться разводы, мутная пленка, а со временем его края даже могут потемнеть. Главред расскажет, почему так происходит и как правильно ухаживать за зеркалами, чтобы они дольше оставались чистыми и блестящими.
Почему средство для стекол может навредить зеркалу
Как сообщает УНИАН, большинство магазинных средств для мытья окон содержат различные добавки - ароматизаторы, красители, а нередко и аммиак. Для обычного стекла они безопасны, однако зеркальная поверхность более чувствительна.
На поверхности остается пленка
Некоторые компоненты не испаряются полностью и образуют тонкий налет. Из-за него зеркало быстрее покрывается пылью, а при следующей уборке появляются разводы.
Может повредиться зеркальное покрытие
Аммиак и другие агрессивные вещества способны постепенно проникать в отражающий слой. Со временем это может привести к пожелтению или потемнению краев зеркала.
Появляются разводы
Если распылять средство непосредственно на зеркало, жидкость стекает вниз и высыхает неравномерно, оставляя заметные следы.
Видео о том, как помыть зеркало без разводов, можно посмотреть здесь:
Как правильно мыть зеркало без разводов
Специалисты советуют использовать простые средства, которые эффективно очищают поверхность и не наносят ей вреда.
Микрофибра или безворсовая ткань
Для очистки лучше всего подойдет чистая сухая салфетка из микрофибры или мягкая ткань без ворса. Она не царапает поверхность и не оставляет волокон.
Раствор воды и белого уксуса
Смешайте воду и белый уксус в равных пропорциях. Такой раствор хорошо удаляет жирные отпечатки пальцев, быстро высыхает и не оставляет после себя пленки.
Медицинский спирт
Для стойких загрязнений, например следов зубной пасты или лака для волос, можно использовать медицинский спирт. Достаточно нанести несколько капель на ткань и аккуратно протереть загрязнённый участок.
Как мыть зеркало, чтобы не осталось разводов
Чтобы поверхность оставалась чистой и блестящей, придерживайтесь следующей последовательности действий:
- Сначала сухой салфеткой удалите пыль.
- Слегка смочите ткань раствором воды и уксуса и протрите зеркало сверху вниз. Не распыляйте жидкость непосредственно на поверхность.
- Сразу же вытрите зеркало насухо чистой салфеткой из микрофибры.
Чем нельзя мыть зеркало
Для ухода за зеркалами не рекомендуется использовать:
- жёсткие губки и щётки;
- средства с хлором;
- концентрированные кислоты;
- сильные растворители.
Такие вещества и материалы могут поцарапать стекло или повредить зеркальное покрытие, из-за чего поверхность быстрее потеряет свой блеск и начнет темнеть.
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Об источнике: УНИАН
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