Почему нельзя мыть домашние зеркала средством для стекол — в чём причина

Обычное средство для чистки окон может оставлять пленку и повреждать зеркальное покрытие. Как правильно ухаживать за зеркалом, чтобы оно сияло долгие годы.

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Как правильно мыть зеркала / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Почему не стоит мыть зеркала средством для стекол

Как очистить поверхность без разводов

Какие средства могут испортить зеркало

Многие люди считают, что зеркала и окна можно мыть одним и тем же средством. Однако такой подход не всегда правилен. После использования спрея для стекол на зеркале могут оставаться разводы, мутная пленка, а со временем его края даже могут потемнеть. Главред расскажет, почему так происходит и как правильно ухаживать за зеркалами, чтобы они дольше оставались чистыми и блестящими.

Почему средство для стекол может навредить зеркалу

Как сообщает УНИАН, большинство магазинных средств для мытья окон содержат различные добавки - ароматизаторы, красители, а нередко и аммиак. Для обычного стекла они безопасны, однако зеркальная поверхность более чувствительна.

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На поверхности остается пленка

Некоторые компоненты не испаряются полностью и образуют тонкий налет. Из-за него зеркало быстрее покрывается пылью, а при следующей уборке появляются разводы.

Может повредиться зеркальное покрытие

Аммиак и другие агрессивные вещества способны постепенно проникать в отражающий слой. Со временем это может привести к пожелтению или потемнению краев зеркала.

Появляются разводы

Если распылять средство непосредственно на зеркало, жидкость стекает вниз и высыхает неравномерно, оставляя заметные следы.

Видео о том, как помыть зеркало без разводов, можно посмотреть здесь:

Как правильно мыть зеркало без разводов

Специалисты советуют использовать простые средства, которые эффективно очищают поверхность и не наносят ей вреда.

Микрофибра или безворсовая ткань

Для очистки лучше всего подойдет чистая сухая салфетка из микрофибры или мягкая ткань без ворса. Она не царапает поверхность и не оставляет волокон.

Раствор воды и белого уксуса

Смешайте воду и белый уксус в равных пропорциях. Такой раствор хорошо удаляет жирные отпечатки пальцев, быстро высыхает и не оставляет после себя пленки.

Медицинский спирт

Для стойких загрязнений, например следов зубной пасты или лака для волос, можно использовать медицинский спирт. Достаточно нанести несколько капель на ткань и аккуратно протереть загрязнённый участок.

Как мыть зеркало, чтобы не осталось разводов

Чтобы поверхность оставалась чистой и блестящей, придерживайтесь следующей последовательности действий:

Сначала сухой салфеткой удалите пыль. Слегка смочите ткань раствором воды и уксуса и протрите зеркало сверху вниз. Не распыляйте жидкость непосредственно на поверхность. Сразу же вытрите зеркало насухо чистой салфеткой из микрофибры.

Как помыть лобовое стекло автомобиля изнутри / Инфографика: Главред

Чем нельзя мыть зеркало

Для ухода за зеркалами не рекомендуется использовать:

жёсткие губки и щётки;

средства с хлором;

концентрированные кислоты;

сильные растворители.

Такие вещества и материалы могут поцарапать стекло или повредить зеркальное покрытие, из-за чего поверхность быстрее потеряет свой блеск и начнет темнеть.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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