Дожди и жара портят арбузы: какие препараты помогут сохранить урожай

Мучнистая роса быстро распространилась после дождей и поставила урожай под угрозу. Овощеводы применяют фунгициды, чтобы спасти плоды от потерь.

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Как спасти арбузы от мучнистой росы / Коллаж: Главред, скриншоты

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Почему огородники опрыскивают арбузы фунгицидами

Почему на баштане перестали выпалывать сорняки

Сейчас огородникам приходится нелегко. Из-за сильной жары (до +38 градусов) и внезапных дождей арбузы на баштанах начали массово болеть. Люди оказались перед сложным выбором: либо остаться без урожая, либо спасать растения химическими препаратами, хотя каждый мечтает вырастить экологически чистые домашние арбузы. Главред расскажет подробнее, какие болезни поразили арбузы.

О проблемах на своей бахче рассказал блогер на YouTube-канале"ROSTOK". Он показал, что плоды на поле уже завязались, однако сами кусты пришлось срочно обрабатывать от грибковых заболеваний.

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Мучнистая роса атаковала бахчу: чем пришлось спасать арбузы

Самой большой проблемой этого сезона стала мучнистая роса. Из-за нее листья арбузов покрылись белыми пятнами и начали усыхать. Болезнь проявилась сразу после дождей.

На наши арбузы, к сожалению, напала болезнь - мучнистая роса. Пришлось опрыскивать "Топсином" и "Мегафолом". Опрыскали - немного успокоилось, но местами наблюдается некроз. Конечно, хотелось бы, чтобы это был экологически чистый продукт, но я теперь понимаю, что в этом году из-за нестабильной погоды могут быть нюансы, - говорит хозяин.

Чтобы спасти арбузы, мужчина приобрел еще несколько препаратов - "Квадрис" и "Ридомил Голд". Ими он обработал только арбузы. Дыни, к счастью, остались здоровыми, поэтому их химическими средствами не опрыскивали.

Видео о том, как спасти арбузы от мучнистой росы, можно посмотреть здесь:

Почему огородник специально перестал выпалывать сорняки

Помимо болезней, арбузы страдают и от палящего солнца - листья уже начали желтеть из-за сильной жары. Чтобы хоть немного защитить плоды от прямых солнечных лучей, хозяин применил простой прием: перестал выпалывать сорняки. Трава создает естественную тень и помогает растениям легче переносить жару.

Также бахчевые культуры приходится регулярно поливать. Два-три раза в неделю здесь включают капельный полив, используя примерно два кубометра воды за один полив.

Как выбрать сладкий арбуз / Инфографика: Главред

Не всё потеряно: какие арбузы уже выросли и когда ждать первых дынь

Проблемы в этом году возникли ещё на этапе посева: семена отдельных сортов взошли значительно хуже, чем ожидалось.

"Чарльстон Грей" и "Монро" не взошли так, как мне было нужно, чтобы в этом году были стопроцентные всходы. К сожалению, этого не произошло, - рассказывает блогер.

Из-за этого часть бахчи отстает в развитии почти на две недели. В то же время там, где растения взошли вовремя, арбузы уже достигли веса от 1,5 до 6 килограммов. Особенно хорошо показал себя сорт "Бедуин". Первые спелые дыни хозяин планирует собирать уже через неделю-полторы.

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Об источнике: канал ROSTOK ROSTOK - это YouTube-канал для садоводов и огородников, где публикуются практические советы по выращиванию овощей, ягод, фруктов и цветов. Авторы рассказывают о посеве, уходе за растениями, подкормке, защите от болезней и вредителей, а также делятся сезонными рекомендациями для получения щедрого урожая. Контент ориентирован как на новичков, так и на опытных дачников.

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