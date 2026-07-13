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Говорить "круглосуточно" - ошибка: как правильно сказать на украинском языке

Инна Ковенько
13 июля 2026, 02:13
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Слово "круглосуточно" часто встречается в повседневной речи, хотя в украинском языке для него есть правильный эквивалент.
Говорить 'круглосуточно' - ошибка: как правильно сказать на украинском языке
Как сказать по-украински "круглосуточно" / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Почему говорить "круглосуточно" - ошибка
  • Как сказать на украинском "круглосуточно"

В современной речи нередко встречается слово "круглосуточно". Оно настолько прижилось в разговорах, что многие воспринимают его как норму. На самом деле это калька с русского языка, которая не соответствует нормам украинского языка.

Главред расскажет, какие слова уместно использовать вместо русского "круглосуточно".

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Как сказать на украинском "круглосуточно"

Нормативным эквивалентом является "цілодобово", говорится в Толковом словаре украинского языка. Это слово образовано от слов "цілий" и "доба", поэтому буквально означает "в течение всего суток", то есть без перерывов в течение 24 часов.

Именно поэтому правильно говорить:

  • аптека працює цілодобово;
  • магазин працює цілодобово;
  • цілодобова підтримка;
  • цілодобове чергування;
  • цілодобовий режим роботи.

В зависимости от контекста украинский язык предлагает несколько естественных вариантов. Если нужно подчеркнуть, что работа или определенный процесс продолжается без перерывов, уместно использовать выражения "лень і ніч", "24 години на добу", "безперервно", "і вдень і вночі".

Например, можно сказать: сервис работает двадцать четыре часа в сутки, операторы доступны днем и ночью, оборудование работает непрерывно, спасатели дежурят весь день и всю ночь.

В переносном смысле также употребляется выражение "без упину". Оно подходит тогда, когда речь идет не о режиме работы учреждения, а о длительном или непрерывном действии. Например: дощ ішов без упину або він працював без упину.

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Об источнике: Толковый словарь

Толковый словарь - это вид словаря, в котором приводятся слова языка с объяснением их значения, грамматических свойств и возможных нюансов употребления. Основная цель толкового словаря - помочь пользователю понять значение слова и правильно применять его в речи.

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