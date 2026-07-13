Говорить 'круглосуточно' - ошибка: как правильно сказать на украинском языке

Слово "круглосуточно" часто встречается в повседневной речи, хотя в украинском языке для него есть правильный эквивалент.

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Как сказать по-украински "круглосуточно" / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Почему говорить "круглосуточно" - ошибка

Как сказать на украинском "круглосуточно"

В современной речи нередко встречается слово "круглосуточно". Оно настолько прижилось в разговорах, что многие воспринимают его как норму. На самом деле это калька с русского языка, которая не соответствует нормам украинского языка.

Главред расскажет, какие слова уместно использовать вместо русского "круглосуточно".

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Как сказать на украинском "круглосуточно"

Нормативным эквивалентом является "цілодобово", говорится в Толковом словаре украинского языка. Это слово образовано от слов "цілий" и "доба", поэтому буквально означает "в течение всего суток", то есть без перерывов в течение 24 часов.

Именно поэтому правильно говорить:

аптека працює цілодобово;

магазин працює цілодобово;

цілодобова підтримка;

цілодобове чергування;

цілодобовий режим роботи.

В зависимости от контекста украинский язык предлагает несколько естественных вариантов. Если нужно подчеркнуть, что работа или определенный процесс продолжается без перерывов, уместно использовать выражения "лень і ніч", "24 години на добу", "безперервно", "і вдень і вночі".

Например, можно сказать: сервис работает двадцать четыре часа в сутки, операторы доступны днем и ночью, оборудование работает непрерывно, спасатели дежурят весь день и всю ночь.

В переносном смысле также употребляется выражение "без упину". Оно подходит тогда, когда речь идет не о режиме работы учреждения, а о длительном или непрерывном действии. Например: дощ ішов без упину або він працював без упину.

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