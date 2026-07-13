Говорить 'круглосуточно' - ошибка: как правильно сказать на украинском языке

Вы узнаете:
- Почему говорить "круглосуточно" - ошибка
- Как сказать на украинском "круглосуточно"
В современной речи нередко встречается слово "круглосуточно". Оно настолько прижилось в разговорах, что многие воспринимают его как норму. На самом деле это калька с русского языка, которая не соответствует нормам украинского языка.
Главред расскажет, какие слова уместно использовать вместо русского "круглосуточно".
Как сказать на украинском "круглосуточно"
Нормативным эквивалентом является "цілодобово", говорится в Толковом словаре украинского языка. Это слово образовано от слов "цілий" и "доба", поэтому буквально означает "в течение всего суток", то есть без перерывов в течение 24 часов.
Именно поэтому правильно говорить:
- аптека працює цілодобово;
- магазин працює цілодобово;
- цілодобова підтримка;
- цілодобове чергування;
- цілодобовий режим роботи.
В зависимости от контекста украинский язык предлагает несколько естественных вариантов. Если нужно подчеркнуть, что работа или определенный процесс продолжается без перерывов, уместно использовать выражения "лень і ніч", "24 години на добу", "безперервно", "і вдень і вночі".
Например, можно сказать: сервис работает двадцать четыре часа в сутки, операторы доступны днем и ночью, оборудование работает непрерывно, спасатели дежурят весь день и всю ночь.
В переносном смысле также употребляется выражение "без упину". Оно подходит тогда, когда речь идет не о режиме работы учреждения, а о длительном или непрерывном действии. Например: дощ ішов без упину або він працював без упину.
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Об источнике: Толковый словарь
Толковый словарь - это вид словаря, в котором приводятся слова языка с объяснением их значения, грамматических свойств и возможных нюансов употребления. Основная цель толкового словаря - помочь пользователю понять значение слова и правильно применять его в речи.
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