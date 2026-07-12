Идеально подходит для всего: чудо-маринад "1-2-3", который спасет заготовки

Читайте в материале:
- Как приготовить универсальный маринад 1-2-3
- Для каких овощей подходит этот рецепт
- Какие пропорции нужны для удачной консервации
В разгар сезона домашних заготовок не всегда хватает времени готовить отдельный маринад для каждого вида овощей. В таком случае пригодится универсальный рецепт "1-2-3", который подходит для большинства популярных овощных заготовок. Главред расскажет об этом подробнее.
Подробным рецептом и пропорциями этой классической заливки поделился кулинарный блогер Александр Огородник на своей странице в Instagram. Название рецепта происходит от простого соотношения основных ингредиентов на один литр воды. Такой маринад прекрасно подходит для огурцов, помидоров, кабачков, сладкого перца и овощного ассорти.
Ингредиенты для маринада
Для приготовления одной порции понадобятся:
- вода - 1 литр;
- соль (без горки) - 1 столовая ложка;
- сахар - 2 столовые ложки;
- уксус 9% - 3 столовые ложки;
- лавровый лист - 2 штуки;
- чёрный перец горошком - 5 горошин;
- душистый перец - 2 горошины.
По желанию можно также добавить гвоздику, зерна горчицы или семена укропа для более насыщенного аромата.
Видео о том, как приготовить универсальный маринад, можно посмотреть здесь:
Как приготовить маринад "1-2-3"
Приготовление занимает около 10 минут.
Вскипятите воду
Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения.
Добавьте специи
Добавьте соль и сахар, положите лавровый лист, черный и душистый перец. Проварите смесь 2–3 минуты, чтобы специи отдали аромат, а соль и сахар полностью растворились.
Влейте уксус
Добавьте уксус, перемешайте и сразу снимите кастрюлю с огня.
Готовым горячим маринадом залейте овощи, предварительно разложенные в стерилизованные банки, после чего продолжайте консервацию по выбранному рецепту.
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Об авторе: Александр Огородник
Александр Огородник - украинский повар с 10-летним опытом работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, владелец закрытого Кулинарного клуба, который делится рецептами различных блюд на своём YouTube-канале, в Instagram и TikTok.
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