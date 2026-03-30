Не только маринад: что влияет на вкус и сочность шашлыка

Секрет сочного шашлыка — в правильном выборе мяса и температуре. Как выбрать мясо для шашлыка, почему маринад не спасает и как не пересушить мясо.

https://glavred.info/life/ne-lishe-marinad-shcho-vplivaye-na-smak-i-sokovitist-shashliku-10753028.html Ссылка скопирована

Как выбрать мясо для шашлыка?

О чем вы узнаете:

Как выбрать мясо для шашлыка

От чего зависит вкус шашлыка

Действительно ли маринад может смягчить мясо

Приготовление шашлыка — это не просто кулинария, а совокупность определенных химических процессов. Получится ли мясо сочным, зависит от баланса белков, жира и воды в его структуре. Под действием высокой температуры эти компоненты взаимодействуют между собой. От их соотношения зависит, останется ли кусок мягким или превратится в жесткую "подошву". Понимание этих простых правил помогает правильно выбрать мясо и не испортить его на огне, полагаясь только на маринады. Главред расскажет более подробно, как правильно выбрать мясо для шашлыка.

видео дня

Жир и температура: что на самом деле делает шашлык сочным

На канале"Диалоги о еде" рассказывают о том, что во время нагрева мясо проходит несколько этапов.

При температуре 60–70 °C белки сворачиваются и становятся плотнее. После 100 °C начинается активное испарение воды, а в диапазоне 140–160 °C происходит реакция Майяра — взаимодействие белков и сахаров, формирующее цвет и аромат.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости.

Основным фактором, определяющим сочность мяса, является жир. При нагревании он плавится и создает защитный барьер, который замедляет испарение внутренней влаги. Автор видео Андрей подчеркивает:

Правило простое: меньше жира — меньше защиты, а значит, мясо быстрее становится сухим.

Видео о том, как выбрать мясо для шашлыка, можно посмотреть здесь:

Какое мясо выбрать для шашлыка: сравнение видов

Свинина считается самым популярным вариантом из-за равномерных жировых прослоек в таких частях, как шея или лопатка. Во время приготовления жир обволакивает волокна и делает именно этот вид мяса наименее чувствительным к ошибкам повара.

Что касается куриного филе, то оно практически не содержит жира, поэтому готовится очень быстро и так же быстро теряет воду. Говядина имеет еще более плотную структуру белков, что требует точного контроля температуры. По словам автора видео, если говядину перегреть, "белки слишком сильно сжатся, сделав мясо жестким и резиновым". Баранина же ценится за свой специфический жир, но он очень чувствителен к перегреву. Для гриля рекомендуют выбирать только жирные части, например ребра.

Работают ли маринады: правда, которую стоит знать

Существует мнение, что если долго держать мясо в маринаде, то можно смягчить сухое или жесткое мясо, однако наука опровергает эту гипотезу, поскольку эксперименты показывают, что компоненты маринада проникают вглубь волокон лишь на 2–3 миллиметра.

Это инструмент для придания вкуса поверхности. Он не может исправить неправильно выбранную часть мяса и не сделает сухое филе сочным изнутри, — отмечает автор.

Для того чтобы получить вкусный и качественный шашлык, лучше выбирать мясо с умеренным содержанием жира, избегать сильного жара в начале приготовления и постоянно контролировать готовность, чтобы не пересушить волокна.

Об источнике: канал "Диалоги о еде" "Диалоги о еде" — это украинский просветительский YouTube-канал профессионального шеф-повара Андрея Клюса (стаж работы более 11 лет). Проект специализируется на "разборе еды на атомы": автор анализирует состав продуктов, объясняет разницу между маркировками ДСТУ, развенчивает маркетинговые мифы и учит зрителей выбирать качественные товары без переплат. Главная цель канала — превратить поход в магазин в осознанную инвестицию в собственное здоровье через понимание технологии производства и химии продуктов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред