Не только маринад: что влияет на вкус и сочность шашлыка

Марина Иваненко
30 марта 2026, 18:54
Секрет сочного шашлыка — в правильном выборе мяса и температуре. Как выбрать мясо для шашлыка, почему маринад не спасает и как не пересушить мясо.
Как выбрать мясо для шашлыка?
О чем вы узнаете:

  • Как выбрать мясо для шашлыка
  • От чего зависит вкус шашлыка
  • Действительно ли маринад может смягчить мясо

Приготовление шашлыка — это не просто кулинария, а совокупность определенных химических процессов. Получится ли мясо сочным, зависит от баланса белков, жира и воды в его структуре. Под действием высокой температуры эти компоненты взаимодействуют между собой. От их соотношения зависит, останется ли кусок мягким или превратится в жесткую "подошву". Понимание этих простых правил помогает правильно выбрать мясо и не испортить его на огне, полагаясь только на маринады. Главред расскажет более подробно, как правильно выбрать мясо для шашлыка.

Жир и температура: что на самом деле делает шашлык сочным

На канале"Диалоги о еде" рассказывают о том, что во время нагрева мясо проходит несколько этапов.

При температуре 60–70 °C белки сворачиваются и становятся плотнее. После 100 °C начинается активное испарение воды, а в диапазоне 140–160 °C происходит реакция Майяра — взаимодействие белков и сахаров, формирующее цвет и аромат.

Основным фактором, определяющим сочность мяса, является жир. При нагревании он плавится и создает защитный барьер, который замедляет испарение внутренней влаги. Автор видео Андрей подчеркивает:

Правило простое: меньше жира — меньше защиты, а значит, мясо быстрее становится сухим.

Какое мясо выбрать для шашлыка: сравнение видов

Свинина считается самым популярным вариантом из-за равномерных жировых прослоек в таких частях, как шея или лопатка. Во время приготовления жир обволакивает волокна и делает именно этот вид мяса наименее чувствительным к ошибкам повара.

Что касается куриного филе, то оно практически не содержит жира, поэтому готовится очень быстро и так же быстро теряет воду. Говядина имеет еще более плотную структуру белков, что требует точного контроля температуры. По словам автора видео, если говядину перегреть, "белки слишком сильно сжатся, сделав мясо жестким и резиновым". Баранина же ценится за свой специфический жир, но он очень чувствителен к перегреву. Для гриля рекомендуют выбирать только жирные части, например ребра.

Работают ли маринады: правда, которую стоит знать

Существует мнение, что если долго держать мясо в маринаде, то можно смягчить сухое или жесткое мясо, однако наука опровергает эту гипотезу, поскольку эксперименты показывают, что компоненты маринада проникают вглубь волокон лишь на 2–3 миллиметра.

Это инструмент для придания вкуса поверхности. Он не может исправить неправильно выбранную часть мяса и не сделает сухое филе сочным изнутри, — отмечает автор.

Для того чтобы получить вкусный и качественный шашлык, лучше выбирать мясо с умеренным содержанием жира, избегать сильного жара в начале приготовления и постоянно контролировать готовность, чтобы не пересушить волокна.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: канал "Диалоги о еде"

"Диалоги о еде" — это украинский просветительский YouTube-канал профессионального шеф-повара Андрея Клюса (стаж работы более 11 лет). Проект специализируется на "разборе еды на атомы": автор анализирует состав продуктов, объясняет разницу между маркировками ДСТУ, развенчивает маркетинговые мифы и учит зрителей выбирать качественные товары без переплат. Главная цель канала — превратить поход в магазин в осознанную инвестицию в собственное здоровье через понимание технологии производства и химии продуктов.

"Есть обязательства": первая леди ответила, пойдет ли Зеленский на второй срок

"Есть обязательства": первая леди ответила, пойдет ли Зеленский на второй срок

19:42Политика
"Стоп-кран сорван": Россия сворачивает войну против Украины, чего ждать дальше

"Стоп-кран сорван": Россия сворачивает войну против Украины, чего ждать дальше

17:51Война
В Украине резко усилятся отключения света - в каких регионах и по какой причине

В Украине резко усилятся отключения света - в каких регионах и по какой причине

17:13Энергетика
Популярное

Ещё
Alyona Alyona живет без важного органа: "Единственное, что работает"

Alyona Alyona живет без важного органа: "Единственное, что работает"

Китайский гороскоп на завтра, 31 марта: Быкам - драма, Драконам - накопления

Китайский гороскоп на завтра, 31 марта: Быкам - драма, Драконам - накопления

Деньги придут неожиданно: три знака зодиака, которым апрель принесет богатство

Деньги придут неожиданно: три знака зодиака, которым апрель принесет богатство

Гороскоп на завтра, 31 марта: Овнам - конфликт, Рыбам - облегчение

Гороскоп на завтра, 31 марта: Овнам - конфликт, Рыбам - облегчение

Героини на плакатах, "неудачницы" в жизни: какие женские профессии в СССР считались постыдными

Героини на плакатах, "неудачницы" в жизни: какие женские профессии в СССР считались постыдными

Последние новости

20:11

Секрет крупных тюльпанов: что обязательно нужно сделать весной

20:09

Кого ждет увольнение, неожиданные деньги и сюрпризы: гороскоп на апрель 2026Видео

19:42

"Есть обязательства": первая леди ответила, пойдет ли Зеленский на второй срок

19:29

Чудо-спрей для дома: раскрыт простой секрет идеальной чистоты надолгоВидео

19:28

Весной под каждый куст: чем подкормить клубнику для сладких и больших ягодВидео

Штрафы до 100 тысяч: почему врачей наказывают гривней за выданные больничныеШтрафы до 100 тысяч: почему врачей наказывают гривней за выданные больничные
19:11

Как за минуту отличить натуральную сметану от подделки: на что смотреть

19:10

Виктор Андрусив: Почему Украина не может отдать Донбасс даже ради мирамнение

18:54

Не только маринад: что влияет на вкус и сочность шашлыка

18:42

Погода резко изменится: когда и где пройдут дожди с грозами, назван регион

18:29

Останется или уйдет: Ребров определился со своим будущим в сборной, что известно

18:18

Лук точно не пойдет в стрелки: каким домашним раствором его следует обработать

18:01

Жених Леси Никитюк показал первую взрослую вечеринку сына

17:51

"Стоп-кран сорван": Россия сворачивает войну против Украины, чего ждать дальшеВидео

17:38

"Я бы перед вами не стояла": Сумская сделала признание о рукоприкладстве мужа

17:32

Секрет мастеров кухни: одна хитрость делает яичницу по-настоящему идеальнойВидео

17:22

Кого ждут неожиданные новости и большие деньги: гороскоп на апрель 2026Видео

17:13

В Украине резко усилятся отключения света - в каких регионах и по какой причине

17:04

Как прорастить картофель для посадки: что работает лучше – свет или темнота

17:02

Будет даже снег: украинцев удивит холодная погода

16:57

"Большая потеря для каждого": ушел из жизни легендарный украинский режиссер

16:31

Чистый четверг 2026 уже скоро: главные запреты, о которых молчат

16:27

РФ готовит нападение: раскрыты сроки и сценарий новой войны в Европе

16:24

В Кремле сделали заявление о всеобщей мобилизации в России — что известно

16:15

Дымоход быстро очистится от сажи и налета: что следует бросить в топку

15:52

Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

15:51

В Украине фиксируют волну "минирований": полиция получила более 1200 сообщений

15:31

Восемь лет неудач заканчиваются: что принесет Скорпионам апрель 2026Видео

15:17

Рабочие копали землю и нашли 1300-летнюю сокровищницу с золотом — первые подробности

15:12

Сын Наталки Денисенко перенес операцию в "Охматдете" — что произошло

15:09

Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

15:08

Погода на Житомирщине резко изменится после дождей: когда ожидать потепления

14:25

В РФ значительные потери: Силы обороны нанесли удар по важным объектам

14:25

Почему в СССР не производили йогурт: неожиданное объяснение вас точно удивит

14:18

Как правильно по-украински — "оранжевий" или "помаранчевий": ответ удивит многих

13:47

Украинские разработчики создали "плащ-невидимку" для ВСУ, который превосходит аналоги НАТО

13:36

Вербная неделя 2026: что категорически нельзя делать перед Пасхой

13:30

"Звезда в лоб не ударила": Ирину Билык ошибочно приняли за известную певицуВидео

13:00

Всё изменится после одной даты в апреле: гороскоп для Весов на месяц

12:56

Украина готова к перемирию на Пасху и не только: главные заявления Зеленского

12:33

Польша планирует построить на границе с Украиной ультрасовременный барьер - СМИ

12:18

Жить осталось 10 лет: Волочковой поставили диагноз из-за запущенной болезни

12:12

Китайский гороскоп на завтра, 31 марта: Быкам - драма, Драконам - накопления

12:00

Стоп-кран сорван: больших наступлений РФ уже не будет, военка испытывает денежный голод – МиловВидео

11:58

Начало белой полосы: Бритни Спирс показалась в компании сыновей

11:57

Гороскоп Таро на завтра 31 марта: Тельцам - снять защиту, Раку - новые чувства

11:32

РФ резко изменила тактику атак "Шахедами": Сырский раскрыл новый план борьбы

11:31

Фотограф Кейт и Уильяма рассказал о "ненормальном" воспитании детей

11:24

Что нельзя резать в праздник 31 марта: приметы и запреты

11:21

Украину в очереди на вступление в ЕС могут обойти новые "фавориты" - Politico

11:18

На Ровенщине будут лить дожди: синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды

