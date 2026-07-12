Как правильно прощаться на украинском языке: слово "пока" лучше забыть

Вы узнаете:
- Как правильно прощаться на украинском
- Чем заменить слово "пока"
В повседневном общении украинцы часто используют слова, заимствованные из других языков. Одним из самых распространенных примеров является русское "пока". В то же время в украинском языке есть немало естественных и благозвучных вариантов прощания, которые уместно использовать в различных жизненных ситуациях.
Главред расскажет, как правильно прощаться на украинском языке.
Как правильно прощаться на украинском
Традиционно украинцы прощались словами, подчеркивающими перспективу новой встречи, рассказывают в сообществе "За Мову". Наиболее распространенные варианты - "до побачення", "побачимося", "до зустрічі", "зустрінемося".
В современной речи появились и другие естественные выражения:
- "до звʼязку";
- "звʼяжемося";
- "спишемося";
- "зідзвонимося".
Когда хочется добавить тепла или поддержки, уместно сказать "щасливо", "усього найкращого", "хай щастить", "бувайте здорові", "щасливої дороги" или "успіхів".
Отдельно стоит упомянуть выражение "па-па". Вопреки распространённому мнению, оно не является русицизмом. Это слово происходит из польского детского языка и особенно распространено в западных областях Украины, где давно стало привычным способом неформального прощания.
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Об источнике: "За Мову UA"
"За Мову UA" - это общественное движение, созданное после начала полномасштабного вторжения в 2022 году, которое выросло из инициативы "Единые" и ставит своей целью поддержку и популяризацию украинского языка через культурные, образовательные и спортивные акции, в частности, ежегодный забег "Бегу за язык".
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