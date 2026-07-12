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Как правильно прощаться на украинском языке: слово "пока" лучше забыть

Инна Ковенько
12 июля 2026, 17:35
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В украинском языке гораздо больше вариантов прощания, чем привычное многим "пока".
Как правильно прощаться на украинском языке: слово
Как сказать "пока" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Как правильно прощаться на украинском
  • Чем заменить слово "пока"

В повседневном общении украинцы часто используют слова, заимствованные из других языков. Одним из самых распространенных примеров является русское "пока". В то же время в украинском языке есть немало естественных и благозвучных вариантов прощания, которые уместно использовать в различных жизненных ситуациях.

Главред расскажет, как правильно прощаться на украинском языке.

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Как правильно прощаться на украинском

Традиционно украинцы прощались словами, подчеркивающими перспективу новой встречи, рассказывают в сообществе "За Мову". Наиболее распространенные варианты - "до побачення", "побачимося", "до зустрічі", "зустрінемося".

В современной речи появились и другие естественные выражения:

  • "до звʼязку";
  • "звʼяжемося";
  • "спишемося";
  • "зідзвонимося".

Когда хочется добавить тепла или поддержки, уместно сказать "щасливо", "усього найкращого", "хай щастить", "бувайте здорові", "щасливої дороги" или "успіхів".

Отдельно стоит упомянуть выражение "па-па". Вопреки распространённому мнению, оно не является русицизмом. Это слово происходит из польского детского языка и особенно распространено в западных областях Украины, где давно стало привычным способом неформального прощания.

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Об источнике: "За Мову UA"

"За Мову UA" - это общественное движение, созданное после начала полномасштабного вторжения в 2022 году, которое выросло из инициативы "Единые" и ставит своей целью поддержку и популяризацию украинского языка через культурные, образовательные и спортивные акции, в частности, ежегодный забег "Бегу за язык".

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