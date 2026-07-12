Ситуация обостряется: оккупанты продвинулись на ключевом участке фронта

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- Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
- Оккупанты продвинулись в Запорожской области
Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Российские войска продвинулись в Запорожской области.
О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в воскресенье, 12 июля.
Где продвинулся враг
По данным аналитиков, на Гуляйпольском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи поселка Железнодорожное Пологовского района Запорожской области.
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Железнодорожного", - говорится в сообщении.
Что говорят в Генштабе
Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 7 вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Еленоконстантиновка, Староукраинка и Чаривное.
В Генштабе добавляют, что в целом с начала суток 12 июля агрессор 69 раз атаковал позиции Сил обороны. Кроме того, продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов.
В РФ планировали летом 2026 года блокировать Запорожье
Командование оккупационной армии РФ планировало в первой половине 2026 года подготовить плацдарм для наступления, а летом оккупанты надеялись как минимум блокировать Запорожье. Об этом рассказал командир Российского добровольческого корпуса Денис "WhiteRex" Капустин.
"Я очень рад, что Российский добровольческий корпус сорвал планы оккупантов. В начале зимы много говорили о новейшей российской тактике просачивания, когда группы буквально по двое человек проникают через позиции Сил обороны Украины именно благодаря своей небольшой численности. Они шли без раций, поддерживая связь с помощью системы Starlink", - рассказал командир.
По его словам, на Запорожском направлении бойцы РДК очистили от врага 9 квадратных километров территории, взяли в плен 24 российских солдата и ликвидировали 80 оккупантов.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, 10 июля аналитики DeepState показали свежие карты боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Армия РФ добивается территориальных успехов в Донецкой и Харьковской областях.
Напомним, Вооруженные Силы Украины полностью освободили поселок Новохатское в Донецкой области от российских оккупантов. Операцию провели совместными силами воины 37-й отдельной бригады морской пехоты и бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.
"Главред" ранее писал, что Россия рассматривает возможность наступления на Черниговскую область не только с территории Беларуси, но и собственными силами из приграничных районов - такой сценарий военные считают даже более вероятным. Об этом рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
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Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.
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