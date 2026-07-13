Нужно ли вытирать посуду после мытья: последствия обычной привычки

Читайте в материале:
- Почему не стоит ставить в шкаф мокрую посуду
- Какие риски создает остаточная влага
- Как правильно сушить тарелки и чашки
После мытья посуды многие просто оставляют тарелки и чашки на сушилке или складывают их стопкой, ожидая, пока вода стечет сама. Это кажется быстрым и удобным решением. Однако с точки зрения гигиены и практичности такой подход имеет свои недостатки. На профессиональных кухнях посуду обычно высушивают перед хранением, и на это есть несколько причин. Главред расскажет подробнее.
Что может случиться, если оставлять посуду мокрой
Размножение бактерий и плесени
Капли воды, остающиеся на тарелках, в сочетании с микрочастицами пищи могут создавать благоприятную среду для развития микроорганизмов. Особенно это касается случаев, когда влажную посуду сразу убирают в закрытый шкаф без достаточной вентиляции.
Повреждение кухонной мебели
Постоянный контакт с влагой может негативно влиять на полки кухонных шкафов, особенно если они изготовлены из древесных материалов или ДСП. Вода способна проникать в микротрещины, из-за чего поверхность со временем разбухает, деформируется и теряет прочность. Даже поддон не всегда полностью защищает мебель от избыточной влаги.
Появление разводов и налета
После естественного высыхания на поверхности посуды могут оставаться минеральные отложения, в частности соли кальция и магния. Из-за этого прозрачное стекло тускнеет, а на бокалах, столовых приборах и металлической посуде появляются разводы.
Ухудшение условий хранения
Если складывать мокрые тарелки друг на друга, вода между ними высыхает значительно дольше. Это затрудняет полное высыхание посуды и может ухудшать условия её хранения.
Чем и как правильно вытирать посуду
Выбирайте подходящий материал
Лучше всего использовать полотенца из хлопка или льна. Они хорошо впитывают влагу и не оставляют ворсинок на стекле или металле.
Следите за чистотой полотенец
Кухонные полотенца нужно регулярно стирать и полностью высушивать после использования. Влажная ткань также может стать благоприятной средой для развития бактерий.
Используйте разные полотенца
Для рук и для посуды желательно иметь отдельные полотенца. Это помогает снизить риск переноса микроорганизмов.
Оставлять посуду на сушилке можно, если она полностью высохнет на открытом воздухе перед тем, как её убрать в шкаф. Если же места на кухне мало или шкафы плохо вентилируются, после мытья посуду лучше вытереть насухо.
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Об источнике: УНИАН
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