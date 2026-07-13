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Нужно ли вытирать посуду после мытья: последствия обычной привычки

Марина Иваненко
13 июля 2026, 03:33
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Мокрая посуда может способствовать появлению бактерий, плесени и разводов на стекле. Почему сушка посуды перед хранением важна для гигиены и долговечности мебели.
Нужно ли вытирать тарелки?
Нужно ли вытирать тарелки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Почему не стоит ставить в шкаф мокрую посуду
  • Какие риски создает остаточная влага
  • Как правильно сушить тарелки и чашки

После мытья посуды многие просто оставляют тарелки и чашки на сушилке или складывают их стопкой, ожидая, пока вода стечет сама. Это кажется быстрым и удобным решением. Однако с точки зрения гигиены и практичности такой подход имеет свои недостатки. На профессиональных кухнях посуду обычно высушивают перед хранением, и на это есть несколько причин. Главред расскажет подробнее.

Что может случиться, если оставлять посуду мокрой

Размножение бактерий и плесени

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Капли воды, остающиеся на тарелках, в сочетании с микрочастицами пищи могут создавать благоприятную среду для развития микроорганизмов. Особенно это касается случаев, когда влажную посуду сразу убирают в закрытый шкаф без достаточной вентиляции.

Повреждение кухонной мебели

Постоянный контакт с влагой может негативно влиять на полки кухонных шкафов, особенно если они изготовлены из древесных материалов или ДСП. Вода способна проникать в микротрещины, из-за чего поверхность со временем разбухает, деформируется и теряет прочность. Даже поддон не всегда полностью защищает мебель от избыточной влаги.

Появление разводов и налета

После естественного высыхания на поверхности посуды могут оставаться минеральные отложения, в частности соли кальция и магния. Из-за этого прозрачное стекло тускнеет, а на бокалах, столовых приборах и металлической посуде появляются разводы.

Ухудшение условий хранения

Если складывать мокрые тарелки друг на друга, вода между ними высыхает значительно дольше. Это затрудняет полное высыхание посуды и может ухудшать условия её хранения.

Чем и как правильно вытирать посуду

Выбирайте подходящий материал

Лучше всего использовать полотенца из хлопка или льна. Они хорошо впитывают влагу и не оставляют ворсинок на стекле или металле.

Следите за чистотой полотенец

Кухонные полотенца нужно регулярно стирать и полностью высушивать после использования. Влажная ткань также может стать благоприятной средой для развития бактерий.

Используйте разные полотенца

Для рук и для посуды желательно иметь отдельные полотенца. Это помогает снизить риск переноса микроорганизмов.

Оставлять посуду на сушилке можно, если она полностью высохнет на открытом воздухе перед тем, как её убрать в шкаф. Если же места на кухне мало или шкафы плохо вентилируются, после мытья посуду лучше вытереть насухо.

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Об источнике: УНИАН

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