Ликвидация Путина: генерал СБУ раскрыл сценарий с развалом РФ

Ликвидация Владимира Путина может стать подобной ликвидации отдельных лидеров террористических режимов.

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Виктор Ягун оценил вероятность ликвидации Владимира Путина / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Главред

Главное из заявлений Ягуна:

Ликвидации Путина мешает отсутствие политической целесообразности

Остатки РФ нужно развалить как единое государственное образование

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун прокомментировал вопрос вероятности ликвидации российского диктатора Владимира Путина.

Как подчеркнул он в интервью Каналу 24, украинские спецслужбы располагают информацией о местонахождении Путина: "Да, знают. Знают совершенно точно".

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По его мнению, ликвидации Путина мешает отсутствие политической целесообразности, ведь уничтожение его лично на данном этапе ничего принципиально не изменит.

"Мы можем оказаться в ситуации, подобной той, когда ликвидация отдельных лидеров террористических режимов на Ближнем Востоке не приводила к уничтожению самих режимов. Путин сегодня – лишь коллективное лицо условного "политбюро" Кремля. Устранение одного или двух элементов не разрушит систему. Надо уничтожать саму систему", - считает он.

При этом собеседник убежден в том, что остатки "российской империи" нужно развалить как единое государственное образование.

"Россия сейчас уверенно идет по пути Советского Союза – из-за экономических трудностей и утраты способности центра управлять регионами. Когда субъекты федерации ощутят слабость Москвы и поймут, что могут выжить самостоятельно, система разразится изнутри Сейчас мы начали системно работать с порабощенными народами России и их национально-освободительными движениями, четко отделяя их от бесперспективных "либеральных" россиян. Мы показываем миру, что Россия неоднородна и что ее народы (например, Чечня и Архангельская область) имеют совершенно несовместимые культуры, религии и экономические интересы", - резюмировал Ягун.

Прогноз шанса на внутреннее противостояние в России

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал вероятность возникновения внутренних конфликтов в России. По его мнению, определенная часть политических и экономических элит теоретически могла бы выступить против нынешнего руководства страны.

Вместе с тем эксперт считает, что за последние годы российские власти значительно усилили контроль над внутриполитической ситуацией. По его словам, особенно жесткие меры по подавлению любых проявлений несогласия предпринимались в течение последних двух лет. В результате, отметил Тука, в России практически не осталось влиятельных групп, которые могли бы организовать действенное сопротивление или предложить альтернативу действующей власти.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

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О персоне: Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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