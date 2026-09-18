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Цветы не завянут до морозов: как продлить цветение роз осенью

Мария Николишин
18 сентября 2026, 16:29
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Обрезка отцветших бутонов, подкормка и укрытие агроволокном могут продлить цветение на несколько недель.
Цветы не завянут до морозов: как продлить цветение роз осенью
Как ухаживать за розами осенью / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Когда прекращать обрезку роз
  • Как правильно поливать кусты осенью

Розы могут еще долго продолжать цвести после окончания лета, даже до первых заморозков. Однако, чтобы этого добиться, за ними нужно правильно ухаживать.

Главред решил разобраться, как продлить цветение роз.

видео дня

Какие розы могут цвести до морозов

Повторное цветение роз можно продлить вплоть до первых морозов, но только при условии точного расчета с обрезкой и удобрениями, пишет deccoria.pl.

Однако осенние мероприятия сработают в первую очередь для сортов, цветущих повторно: клумбовых, крупноцветковых и почвопокровных, тогда как однократно цветущие розы повторного цветения не дадут из-за специфики обрезки.

Как правильно обрезать розы

Удаление увядших цветов препятствует завязыванию плодов, и растение перенаправляет ресурсы на формирование новых бутонов. Делать это нужно систематически - до того, как лепестки начнут буреть и загнивать.

В конце лета отцветший цветок или целое соцветие срезают примерно на 0,5–1 см выше здорового развитого листа, оптимально - над почкой, направленной наружу. Инструмент должен быть острым и чистым, а больные остатки убирают с клумбы.

Чем ближе к заморозкам, тем осторожнее должна быть процедура: сильное укорачивание стебля провоцирует рост, и молодая ткань не успевает одревеснеть к зиме.

С наступлением прохладных ночей стоит ограничиться удалением поврежденных цветков или вообще дать кусту уйти в покой.

Чем подкармливать розы в конце сезона

Последняя подкормка приходится на конец лета, а не на позднюю осень. Если куст действительно нуждается в питании, подойдет осеннее удобрение для роз или цветущих растений - с низким содержанием азота и повышенным содержанием калия.

Именно калий отвечает за водный баланс и созревание тканей, однако это не средство для принудительного цветения любой ценой. Фосфор вносить "про запас" в больших количествах не стоит, а на плодородной почве дополнительное удобрение вообще может оказаться лишним.

Категорически противопоказаны осенью удобрения с высоким содержанием азота, свежий навоз. Азот стимулирует рост мягких побегов, чувствительных к морозу.

Как ухаживать за розами, чтобы они пышно цвели
Как ухаживать за розами, чтобы они пышно цвели / Инфографика: Главред

Как поливать розы осенью

Полив тоже нельзя автоматически сворачивать. Более низкие температуры уменьшают испарение, но осень бывает сухой, а роза, испытывая водный стресс, сбрасывает бутоны и быстрее завершает цветение.

Перед поливом почву проверяют на глубину нескольких сантиметров: если она сухая - поливают обильно, а не небольшими порциями каждый день.

Воду льют в прикорневую зону, а не на листья и почки, и лучше всего утром, чтобы растение успело высохнуть до прохладной ночи - длительная влажность на листьях открывает путь грибковым заболеваниям.

Как подготовить розы к зиме - видео:

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Об источнике: Deccoria

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