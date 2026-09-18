Последние теплые дни: синоптик сказал, когда в Украину придет похолодание с дождями

Вы узнаете:
- В каких областях на выходных будут дожди
- Как изменится температура воздуха в Украине до конца недели
Погода в Украине 19 и 20 сентября в большинстве областей Украины будет солнечной, малооблачной и сухой на фоне антициклона. Только в северных и западных регионах 19 сентября малоподвижный атмосферный фронт может вызвать небольшие кратковременные дожди.
Как сообщил синоптик Игорь Кибальчич, ветер ожидается слабый, преимущественно переменного направления. В ночное и утреннее время на Правобережье возможны туманы.
Погода в Украине 19 сентября
В субботу в западных регионах Украины ночью местами ожидается небольшой дождь, возможен туман. Днем без осадков. Ветер ночью переменного направления, днем западный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +8+13 градусов, днем +21+26 градусов.
В северных областях Кибальчич ночью местами прогнозирует небольшой кратковременный дождь, днем без значительных осадков. Местами ночью и утром возможен туман. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +11+16 градусов, днем +20+25 градусов.
В центральных регионах ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Синоптик прогнозирует ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +10+15 градусов, днём +22+27 градусов.
В южной части Украины и на Крымском полуострове ожидается малооблачная и теплая погода без осадков. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +11+16 градусов, днём +23+28 градусов.
В восточных областях будет преобладать малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8+13 градусов, днем - +22+27 градусов.
Погода в Украине 20 сентября
В воскресенье в западных областях ожидается малооблачная погода без осадков на фоне антициклона. Осадков не прогнозируется. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, ночью 3–8 м/с, днем усилится до 5–10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +9+14 градусов, днем +23+28 градусов.
В северных регионах Украины прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменного направления, днём западный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +10+15 градусов, днём составит +22+27 градусов.
В центральных регионах Украины будет теплая и малооблачная погода, без осадков. Ветер переменного направления, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +10+15 градусов, днем +23+28 градусов.
В южной части Украины и на Крымском полуострове сохранится малооблачная и теплая погода без осадков. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +13+18 градусов, днём +24+29 градусов.
В восточных областях будет преобладать сухая и малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха, по прогнозу Кибальчича, ночью будет колебаться в пределах +9+14 градусов, днем +23+28 градусов.
Как изменится погода в Украине на следующей неделе
Главред писал , что, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в следующий понедельник, 21 сентября, в Украине начнется настоящее осеннее похолодание. Температура существенно снизится - в течение дня ожидается +10+17 градусов.
Синоптик пояснила, что через территорию Украины будут проходить атмосферные фронты, которые принесут умеренные и сильные осадки. Но похолодание не будет окончательным, тёплые дни в Украине ещё будут.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что на фоне повышенного атмосферного давления до конца второй декады сентября в Украине будет преобладать летняя теплая, сухая и малооблачная погода.
Ранее сообщалось, что на следующей неделе Украину пересечет холодный атмосферный фронт глубокого атлантического циклона, который принесет долгожданные дожди. С северными ветрами к нам придет холодный влажный воздух из Скандинавии, температурный фон снизится.
Накануне стало известно, что погода в Украине 18 сентября в большинстве областей не изменится. Область повышенного давления будет определять погоду без осадков, однако в большинстве западных, а ночью и в северных областях холодный атмосферный фронт принесет местами кратковременный дождь.
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О персоне: Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
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