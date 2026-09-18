Новая волна ракетных ударов РФ: раскрыты вероятные цели обстрелов

Приоритетом РФ может стать использование против Украины баллистических ракет КНДР, не исключает Константин Криволап.

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РФ может готовить новые удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Важное из заявлений Криволапа:

РФ сосредоточит удары по объектам украинского энергетического сектора

Вокруг Украины может находиться около 40–50 комплексов ОТРК "Искандер"

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап прокомментировал вопрос о том, какими средствами поражения и по каким объектам страна-агрессор будет атаковать Украину в ближайшее время.

Вероятные цели новых обстрелов

В интервью Главреду он скептически оценил вероятность достижения перемирия и не исключил, что РФ сосредоточит удары по объектам украинского энергетического сектора.

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"Я думаю, что баллистические ракеты в большом количестве будут нацелены прежде всего на энергетическую инфраструктуру с началом отопительного сезона. У меня такое ощущение. В том, что Путин будет пытаться это делать, я не сомневаюсь. Что касается энергетического перемирия - я думаю, Путину абсолютно безразлично, как будет жить его собственное население. Для него не столь важен результат войны, сколько сам процесс. Ему нужно воевать. Сейчас он настроен на долгую войну с использованием недорогих средств, чтобы тратить на нее меньше ресурсов", - сказал эксперт.

Чем РФ будет бить по Украине

По его оценке, вокруг Украины может находиться около 40–50 комплексов ОТРК "Искандер". Также враг располагает примерно 2-4 комплексами "Бастион" для запуска "Цирконов".

"Но "Циркон" - довольно дорогая ракета, ее стоимость может превышать 10 миллионов долларов. Поэтому сейчас нет большого смысла массово ее использовать. Точно так же, как и "Оникс", который также запускается с "Бастиона". Поэтому я думаю, что основные удары будут пытаться наносить более дешевыми средствами. Это РМ-48У, переделанные старые ракеты, а также "Дань-Т". Кроме того, они могут запустить серийное производство и применение с самолетов С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром", - указал собеседник.

При этом он также прокомментировал информацию о том, что РФ может использовать в месяц до 150 баллистических ракетах.

"Я не знаю, как именно была получена эта цифра и учитываются ли другие ракеты. Но по "Искандерам" и переработанным ракетам С-300/С-400 я вижу потенциал примерно в 110–120 ракет в месяц. И это очень большая цифра. Вопрос - сколько нужно иметь средств, чтобы все это перехватить", - предупредил военный аналитик.

Угроза ударов ракетами КНДР

Кроме того, Криволап также не исключил, что приоритетом РФ может стать использование против Украины баллистических ракет КНДР из-за их большей мощности и дальности полета.

"Если у нас появляется собственная баллистическая ракета FP-7 с дальностью 200–300 км, а реальная максимальная дальность "Искандера-М" может оказаться меньше, чем считалось ранее, то его пусковые установки оказываются под ударом. И тогда у России возникает очевидная необходимость использовать северокорейские KN-23.

KN-23 - это тоже в определенной степени версия "Искандера-М", но ракета больше, имеет больший запас топлива и большую дальность. Называют цифру до 800 км, хотя ее еще нужно проверять. Даже если дальность составляет 600 км, поразить пусковые установки KN-23 будет достаточно сложно. Поэтому я очень надеюсь на дальнобойные средства, которые позволят нам уничтожать такие комплексы еще на земле", - добавил он.

/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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О персоне: Константин Криволап Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

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