ВСУ продвинулись на Донетчине: в Третьем корпусе раскрыли новые детали операции

Часть освобожденных сел в Силах обороны пока не называют из тактических соображений.

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В Третьем корпусе раскрыли новые подробности операции "Вивальди" / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Главное из заявления военного:

Наступление в рамках операции "Вивальди" продолжается

Потери РФ превосходят ожидания военных

Впереди как минимум три этапа операции

Силы обороны за неделю осуществили новые прорывы на севере Донецкой области в рамках первого этапа операции "Вивальди" и зачистили еще несколько населенных пунктов, названия которых пока не раскрывают. Об этом рассказал начальник штаба и заместитель командира Третьего армейского корпуса Петр Горбатенко в эфире Суспильне студия.

"Мы продолжаем продвигаться. То, что было заявлено, - это одна цифра, она будет увеличиваться со временем. Будут поступать новые данные об успехах и освобожденных населенных пунктах, просто пока не все можем раскрывать и озвучивать. Противник на данном участке разбит, дезорганизован. Пытается перебрасывать туда, на закрытие прорыва, подразделения специального назначения, просто перемалывая их в "мясо", не добиваясь никакого успеха", - подчеркнул он. видео дня

Военный отметил, что помимо официально подтвержденного освобождения Среднего, а также зачистки Коровий Яр, Новоселовки, Яровой и Александровки, украинские военные взяли под контроль Рай-Александровку.

"Есть также и другие освобожденные села, но мы их не называем, поскольку не можем позволить себе не воспользоваться глупостью противника и тем, что он сам вводит себя в заблуждение. Поэтому пока что кое-что приходится держать в секрете", - сказал Горбатенко.

Какова тактика россиян на фронте

По его словам, попытки оккупантов остановить продвижение украинских войск пока не дают результата, зато цена этих попыток для российской армии растет.

"Тактика россиян в целом не меняется. Это просто "мясные" штурмы, а также массовые удары по тыловым районам, особенно по крупным населенным пунктам с большим количеством местного населения, таким как Изюм, Балаклея, Славянск, Краматорск. Противник наносит ракетно-бомбовые удары, задействуя авиацию и "Шахеды", - рассказал начальник штаба.

Славянск / Инфографика: Главред

Отдельно Горбатенко выделяет ситуацию вокруг Лиманского выступления и в районе агломерации, где украинские подразделения сейчас стабилизируют обстановку.

"Их попытки противодействовать в районе Лиманского выступления безрезультатны, поскольку приводят лишь к большим потерям среди личного состава. В районе Славянска и Краматорска противник продолжает попытки продвижения. Сейчас, соответственно, мы проводим мероприятия по стабилизации положения и созданию условий для наших дальнейших активных действий", - подчеркнул военный.

Причину высоких потерь российской пехоты заместитель командира корпуса видит в поведении командования армии РФ, которое стремится скрыть поражение на этом участке.

"Российские генералы пытаются прикрыть свою ложь, свой провал за счет человеческих жизней, хотя они и не особенно их ценили", - сказал он.

Лиман / Инфографика: Главред

Сколько этапов операции впереди

Успех нынешних действий военный связывает с длительной подготовительной работой: формированием отдельных координационных звеньев, отработкой противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной борьбы, серией ударов по точкам запуска российских беспилотников и нарушением логистики оккупантов на этом направлении.

"Этап подготовки, создание условий, формирование и затем уже непосредственно сами столкновения. Также это работа в нашем тылу и тылу противника, работа с подчиненными подразделениями по наращиванию их возможностей для ведения действий. Это - первый этап, впереди их будет еще как минимум три, а возможно, и больше. Посмотрим, как мы увлечемся этим действом. Симфония будет продолжаться, и впереди еще много приятных сюрпризов", - подытожил Горбатенко.

Какова цель операции "Вивальди"

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий, заявил, что операция "Вивальди", которую украинские военные проводят на севере Донецкой области, направлена на то, чтобы вывести подразделения на более выгодные позиции для дальнейшей обороны.

По его словам, российское командование рассчитывало охватить города-крепости на Донецком направлении сразу с двух сторон - с севера и юга. Южная часть плана предусматривала продвижение через Доброполье, а северная - через выступ в направлении Святогорска и далее на Барвенково.

"Северная же „клешня" фактически разгромлена и уничтожена. Для нас критически важно, чтобы у них не было возможности возобновить это наступление не здесь, не на поле боя, не пехотой, условно говоря, а путем парализации логистики, парализации тыловых возможностей, чтобы не дать россиянам возможности возобновить это наступление", - подчеркнул он.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны отмечали, что командование страны-агрессора России стягивает бронетехнику и подразделения дронов на Добропольское направление, готовя механизированные штурмы осенью 2026 года.

Аналитический проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий, зафиксировав изменения на фронте. По информации аналитиков, на Славянском направлении армиям РФ удалось расширить зону контроля вблизи села Каленики Краматорского района.

Командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко предупреждал, что в начале зимы страна-агрессор Россия за счет резервов может попытаться создать "буферную зону" в Сумской и Черниговской областях, а также продолжит террор в Киеве.

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Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК) 3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооружённых сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.

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