Розы будут цвести до самых заморозков: что нужно сделать в сентябре

Садовница из Львовской области Ольга Мартинишин раскрыла секрет ухода за цветами и объяснила, как заставить растение пустить новые побеги после цветения.

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Как правильно обрезать розы осенью / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Зачем обрезать розы после цветения

Когда проводить зимнюю обрезку роз

Как подготовить розы к зиме

Розы могут продолжать цвести до самых заморозков, однако правильная обрезка помогает растениям направить силы на образование новых побегов. В то же время осенью важно не торопиться с зимней обрезкой.

Главред узнал, когда обрезать розы осенью и как правильно подготовить их к зиме.

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Зачем обрезать розы после цветения

Блогер из Львовской области Ольга Мартинишин показала, как обрезает розы после цветения. По её словам, это помогает растению не тратить энергию на образование семян.

"Когда я срезаю, растение пускает из пазух листочки в виде молодых побегов", - рассказала Ольга Мартинишин.

Она отметила, что после такой обрезки роза может сформировать новые побеги и ещё раз зацвести. В то же время всё зависит от того, какой будет осень.

Как обрезать розы после цветения

Для обрезки роз блогерша советует использовать секатор. Она показала, как срезает отцветшие части растения, чтобы роза оставалась ухоженной и могла продолжить рост.

Виды роз / Инфографика: Главред

По словам Ольги Мартинишин, некоторые из её роз цветут с начала лета и почти до морозов. Поэтому после завершения очередного цветения она продолжает удалять отцветшие части. При этом обрезать нужно осторожно, чтобы не повредить здоровые части растения.

Видео с советами Ольги Мартинишин / Фото: скриншот

Видео о том, как обрезать розы для повторного цветения и когда проводить зимнюю обрезку, можно посмотреть по ссылке.

Когда проводить зимнюю обрезку роз

Зимнюю обрезку роз блогер советует проводить примерно за две недели до наступления зимы.

"На зиму где-то за две недели", - отметила Ольга Мартинишин.

По её словам, это касается различных видов роз. После обрезки растения также нужно подгорнуть, чтобы защитить их от морозов.

"Обрезать, хорошенько приправить, чтобы не обмерзли", - рассказала блогерша.

Поэтому окончательный срок зимней обрезки зависит от погоды и приближения холодов. Проводить её заранее, когда розы ещё активно растут и цветут, не стоит.

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О персоне: Баба Оля под псевдонимом Чех "Баба Оля под псевдонимом Чех" (Ольга Мартинишин) - известная 70-летняя блогерша из Львовской области, которая прославилась благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков.

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