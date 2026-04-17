Маринованный лук получится хрустящим и сочным: шикарный рецепт к мясу и рыбе

Вы узнаете:
- Как готовить маринованный лук
- Что делать, чтобы маринованный лук не был горьким
- Как замариновать лук к мясу
Лук — это продукт, который всегда есть на кухне. Он придает остроту и аромат любому блюду, но его истинный потенциал раскрывается тогда, когда его маринуют.
Главред расскажет, как приготовить хрустящую закуску, которая подходит и для салатов, и для горячих блюд.
Какой лук выбрать для маринования
Белый имеет более выраженный вкус и остается хрустящим даже после маринования, тогда как красный придает нежность и легкий сладковатый оттенок. Важно, чтобы луковицы были примерно одинакового размера — это облегчит нарезку и обеспечит равномерное пропитывание маринадом, пишет УНИАН.
Техника нарезки
Лук следует резать тонкими кольцами или полукольцами. Использование острого ножа является принципиальным: тупой инструмент раздавливает овощ, он выделяет лишний сок и может остаться горьким.
Как долго нужно мариновать лук
Минимальное время — около двадцати минут. За этот период лук уже успевает впитать основные специи. Оптимально оставить его в маринаде на один час, максимум полтора. Если держать дольше, овощ потеряет текстуру и станет слишком мягким.
Полезный прием: чтобы избавиться от возможной горечи, перед маринованием рекомендуем обдать лук кипятком или подержать его в слабом солевом растворе примерно пятнадцать минут.
Рецепт маринованного лука к шашлыку
Для приготовления понадобятся:
- 800 мл воды;
- 3 средних луковицы;
- 6 столовых ложек 9% уксуса;
- 2 столовые ложки сахара;
- 30 г свежего укропа;
- половина чайной ложки соли;
- молотый черный перец;
Лук нарежьте тонкими кольцами, промойте и измельчите укроп. В глубокой миске нужно смешать уксус, воду, сахар и соль, хорошо перемешать. Добавьте маринад к луку с укропом, посыпьте перцем и еще раз перемешайте. Далее нужно дать луку настояться полчаса, после чего слить жидкость.
Смотрите видео о том, как замариновать лук к мясу:
@petrocook Маринованный лук Нужно: • 5–6 средних луковиц • пучок петрушки • 1 ст. л. сахара • 1 ч. л. соли без горки • 2 ст. л. растительного масла • 1,5 ст. л. уксуса 9% • черный перец
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
